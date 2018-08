Geelys Aktienkurs kann sich im Handel am Dienstag erholen. An der Börse in Hongkong gewinnt der chinesische Automobiltitel aktuell 1,73 Prozent auf 16,46 Hongkong-Dollar, liegt damit 0,10 Hongkong-Dollar unter dem Tageshoch. Zuvor hatte der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...