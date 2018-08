Während Morphosys und Evotec in diesem Jahr eine sehr starke Performance zeigen konnten, musste der ebenfalls im TecDAX notierte Biotechwert Medigene seit dem Jahreshoch im Februar bei 19,42 Euro ordentlich Federn lassen. Im Juni rutschte die Aktie zudem unter die 200-Tage-Linie. Am heutigen Dienstag hat das Unternehmen die Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt. Am frühen Morgen profitiert die Aktie davon mit einem Plus von 2,2 Prozent. Dank geringerer Kosten hat Medigene seinen Verlust reduzieren können. Das Minus beim Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) verringerte sich um fast ein Fünftel auf rund 3,04 Millionen Euro, wie Medigene mitteilte. Unter dem Strich verringerte sich der Verlust um drei Prozent auf rund 3,7 Millionen Euro. Angeschoben durch starke Zuwächse aus der TCR-Partnerschaft mit dem US-Unternehmen Bluebird Bio konnte Medigene im zweiten Quartal die Erlöse um fast 20 Prozent auf 2,7 Millionen Euro steigern.

