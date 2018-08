Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Uniper nach Halbjahreszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 26,50 Euro belassen. Die Kennziffern des Kraftwerkbetreibers hätten die Erwartungen leicht übertroffen, schrieb Analyst John Musk in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Der Aktie mangele es auf dem gegenwärtigen Kursniveau aber an fundamentalen Kurstreibern./edh/ag Datum der Analyse: 07.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0046 2018-08-07/10:45

ISIN: DE000UNSE018