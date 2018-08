Der Dax startet am Dienstag gut behauptet in einen von der Berichtssaison geprägten Handelstag. Nach einer soliden Entwicklung in New York geben ihm auch Kursgewinne in Fernost eine eher positive Tendenz vor. Die Top Themen im Marktbericht von Börse Stuttgart TV: Gewinneinbruch: Post leidet unter Kostendruck - Commerzbank besser als erwartet - Beiersdorf hebt Prognose an. Der Marktbericht aus Stuttgart von Börsenmoderator Andreas Groß.