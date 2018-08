Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Uniper nach Halbjahreszahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 24,10 Euro belassen. Die Resultate des Kraftwerksbetreibers hätten die Konsensschätzungen knapp verfehlt, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. An seiner Verkaufsempfehlung ändere sich nichts, denn die Aktie sei überbewertet./edh/ag Datum der Analyse: 07.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0049 2018-08-07/10:57

ISIN: DE000UNSE018