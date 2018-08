Noch im April hatte die Aktie von Borussia Dortmund den tiefsten Stand seit Ende 2016 erreicht. Hierfür verantwortlich waren die vielen sportlichen Tiefschläge der vergangenen Saison, in der es weder unter Peter Bosz noch unter Interims-Coach Peter Stöger besonders gut lief. Immerhin konnte auf der Zielgeraden gerade noch so die Qualifikation für die Champions League in der kommenden Saison geschafft werden. Das hat dem Verein Millioneneinnahmen gesichert, die die sportliche Führung dafür genutzt ... (Alexander Hirschler)

