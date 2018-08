Was die Quartalsbilanz angeht, hat das deutsche Biotechunternehmen MediGene (ISIN: DE000A1X3W00) heute Früh kleine Schritte vorwärts präsentiert. Der Umsatz liegt etwas über, der Verlust etwas unter Vorjahresquartal, zugleich wurde die Gesamtjahresprognose in diese Richtung angepasst: Ein bisschen mehr Umsatz ein bisschen weniger Verlust. Gut, aber noch nicht revolutionär …

… wobei auch niemand mit revolutionären Zahlen hätte rechnen dürfen. Und so reichte einigen, was sie sahen, um zuzugreifen. Was wiederum dazu führen kann, dass kleine Schritte in der Bilanz große Schritte im Kursbild nach sich ziehen könnten. "Könnten" deswegen, weil der Kurs zwar heute ...

