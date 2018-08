Die Commerzbank hat die Einstufung für Hypoport nach Zahlen auf "Buy" belassen. Sein Kursziel lautet aktuell noch 178 Euro. Die Halbjahresbilanz des Finanzdienstleisters habe seine Erwartungen getroffen, schrieb Analyst Michael Dunst in einer ersten Reaktion am Dienstag. Nach einer besser als erwarteten Geschäftsentwicklung in den Segmenten Kreditplattform und Privatkunden erscheine seine Jahresschätzung für das operative Ergebnis (Ebit) nun aber konservativ. Er sieht Potenzial, seine Prognose und auch sein Kursziel nach der Halbjahresbilanz anzuheben./ck/ag Datum der Analyse: 07.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0058 2018-08-07/11:30

ISIN: DE0005493365