Das neue N26 Feature Spaces ist eine schnelle und einfache Möglichkeit seine Finanzen zu organisieren und Geld zur Seite zu legen. N26 Kunden können innerhalb von Sekunden Unterkonten kreieren und Geldbeträge per Drag-and-Drop auf einen personalisierten Space und zurück auf das Hauptkonto transferieren. Der Vorteil: Mehr Kontrolle über die eigenen Finanzen und Transparenz im Verfolgen finanzieller Ziele. Dies ist der nächste Schritt von N26, weltweit das flexibelste Banking-Erlebnis zu ermöglichen.



Egal, ob das wöchentliche Essen mit Freunden oder der Jahresurlaub: Mit Spaces können N26 Kunden maßgeschneiderte Unterkonten erstellen, um Geld für die Einkäufe und Ereignisse zu sparen, die für sie am relevantesten sind. Spaces können flexibel und personalisiert angepasst werden, indem Kunden Namen und Bilder für ihre Unterkonten wählen und Geld nahtlos mit einer einfachen Drag-and-Drop-Bewegung transferieren. Da Spaces als separate Unterkonten eingerichtet sind, ermöglichen sie Kunden einen noch besseren Überblick über ihre täglichen Ausgaben. Zudem können Zielbeträge für jeden Space festgelegt und die Fortschritte bei der Erreichung der Sparziele verfolgt werden.



"Mit Spaces gibt N26 Kunden die Freiheit, ihre Finanzen ohne die Einschränkungen des traditionellen Bankwesens zu gestalten", kommentiert Valentin Stalf, CEO und Gründer von N26.



Noch in diesem Jahr ist eine Erweiterung des Spaces-Angebots geplant. Kunden werden ihre Spaces als Gemeinschaftskonten nutzen können, zum Beispiel um für einen Wochenendtrip mit Freunden zusammen zu legen oder die Haushaltsausgaben gemeinsam mit ihren Partnern zu verwalten. Zusätzlich werden später personalisierbare Budgetierungsregeln und automatisierte Features für die Finanzplanung eingeführt. So können Kunden zum Beispiel festlegen, dass jedes Mal, wenn sie Geld ausgeben, die Differenz zum aufgerundeten Betrag zur Seite gelegt wird. In den nächsten Monaten wird N26 Feedback auswerten und gemeinsam mit Kunden daran arbeiten, Spaces noch flexibler und individueller zu gestalten.



Spaces ist ab sofort in allen 17 N26 Märkten verfügbar. N26 Kunden können zusätzlich zu ihrem Hauptkonto zwei Spaces eröffnen, während Black und Metal Kunden bis zu 10 zusätzliche Spaces eröffnen können.



Über N26



N26 ist die mobile Bank. N26 hat Banking für das Smartphone neu gestaltet - einfach, transparent und frei von versteckten Gebühren. Valentin Stalf und Maximilian Tayenthal gründeten das Unternehmen im Jahr 2013 und brachten N26 Anfang 2015 offiziell auf den Markt. Dank des rein digitalen Geschäftsmodells operiert N26 zu deutlich geringeren Kosten und mit einer schlanken Organisationsstruktur - ohne veraltete IT Systeme und ohne ein teures Filialnetzwerk. Diese Kostenvorteile gibt N26 an ihre Kunden weiter. N26 kooperiert mit den innovativsten Fintechs und traditionellen Anbietern, um ihren Kunden die besten Produkte zu bieten. Partner sind u.a. TransferWise (Fremdwährungsüberweisungen), WeltSparen (Sparen), Clark und Allianz (Versicherungen) und auxmoney (Verbraucherkredit). Heute zählt N26 zu den schnellst wachsenden Banken in Europa, hat über 1 Millionen Kunden in 17 Ländern und mehr als 430 Mitarbeiter. Derzeit ist N26 in folgenden Ländern aktiv: Belgien, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Portugal, Slowenien, Slowakei und Spanien. 2018 wird N26 auch in den UK Markt und 2019 in den US Markt eintreten. Bis heute hat N26 $215 Millionen von renommierten Investoren eingesammelt, darunter Allianz X, Tencent Holding Ltd, Li Ka-Shings Horizons Ventures, Peter Thiels Valar Ventures, Mitglieder des Zalando Managements und Earlybird Venture Capital.



