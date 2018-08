Der australische Ladeinfrastrukturspezialist Tritium kündigt an, Mitte September auf der Cenex-LCV in Großbritannien ein skalierbares HPC-Ladesystem für Gewerbetreibende mit einer Leistung von bis zu 475 kW vorzustellen. Die Entwicklung eines solchen Systems hatte das Unternehmen bereits Mitte 2017 angekündigt. Seinerzeit sammelte Tritium in einer Finanzierungsrunde 10 Millionen Dollar ein und kündigte an, mit dem frischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...