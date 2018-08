Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Software AG von 54 auf 52 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die Ziele der Darmstädter für das Gesamtjahr blieben in Reichweite, auch wenn es dafür in der zweiten Jahreshälfte besser laufen müsse, schrieb Analyst Martin Jungfleisch in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ag/ajx Datum der Analyse: 07.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0074 2018-08-07/12:49

ISIN: DE000A2GS401