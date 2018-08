Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Stabilus auf "Hold" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Der Tenor in der Analystenkonferenz zu den Quartalszahlen sei optimistisch gewesen, schrieb Analyst Hans-Joachim Heimbürger in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Aus Bewertungsgründen bleibt er aber bei seiner Halteempfehlung für die Papiere des Autozulieferers./ag/ajx Datum der Analyse: 07.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0077 2018-08-07/12:49

ISIN: LU1066226637