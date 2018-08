Die Commerzbank hat Siemens nach den deutlichen Kursverlusten seit der Zahlenvorlage Anfang August auf "Buy" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Die Profitabilitätsschwäche in der Kraftwerkssparte und fehlende Inspiration in der Neuausrichtung habe die Anleger enttäuscht, schrieb Analyst Ingo-Martin Schachel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er kann dies nachvollziehen, war allerdings nicht überrascht, dass Siemens zum jetzigen Zeitpunkt noch keine größeren Schritte angekündigt hat. Das Unternehmen sei dennoch weiter offen für Maßnahmen und Deals, die den Wert für die Aktionäre mehren könnten./ck/ag Datum der Analyse: 07.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0081 2018-08-07/12:58

ISIN: DE0007236101