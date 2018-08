Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Buy" belassen. Der von Bundeskartellamtschef Andreas Mundt ins Gespräch gebrachte Einstieg eines vierten Mobilfunknetzanbieters in Deutschland wäre sicher negativ für die drei Platzhirsche Telekom, Vodafone und Telefonica Deutschland, schrieb Analyst Polo Tang in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Für den Dienstleister 1&1 Drillisch, der seine Tarife netzunabhängig anbietet, wäre dies hingegen von Vorteil./edh/ag Datum der Analyse: 07.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

