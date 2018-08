Mainz (ots) -



Prominenter Besuch aus Hollywood im "ZDF-Mittagsmagazin": Oscarpreisträger Denzel Washington wird am Mittwoch, 8. August 2018, von Moderatorin Jana Pareigis auf der "Mima"-Couch begrüßt. Der US-amerikanische Schauspieler, Regisseur und Filmproduzent ist zu Gast in der Rubrik "Talk" des "ZDF-Mittagsmagazins", das von 13.00 bis 14.00 Uhr gesendet wird.



Andreas Wunn, Redaktionsleiter und einer der Moderatoren des "ZDF-Mittagsmagazins": "Wir spielen den Standort Berlin-Mitte voll aus. Da wir jetzt aus der Hauptstadt senden, ist es für uns viel leichter, interessante Gesprächspartner live ins 'Mima'-Studio zu bekommen. Damit machen wir das 'ZDF-Mittagsmagazin' attraktiver für den Zuschauer."



Seit dem Umzug des "ZDF-Mittagsmagazins" von Mainz nach Berlin im April 2018 kann die Sendung immer wieder auf besondere Gäste zählen. So waren bereits Entertainerin Anke Engelke, Komiker Otto Waalkes und Schauspieler Heino Ferch Gäste in der Sendung. Neben Denzel Washington werden in dieser Woche noch Schauspielerin Veronica Ferres sowie Dirigent Daniel Barenboim im "ZDF-Mittagsmagazin" erwartet. Geplant sind demnächst Auftritte von Schauspielerin Iris Berben und Sänger Howard Carpendale. Neben prominenten Gesprächspartnern aus dem Kultur- und Unterhaltungsbereich sind im "ZDF-Mittagsmagazin" nahezu täglich Spitzenpolitiker und Experten live im Studio.



Das "ZDF-Mittagsmagazin" erreicht im aufgelaufenen Jahr 2018 in der ARD und im ZDF im Schnitt 1,79 Millionen Zuschauer bei einem Marktanteil von 20,7 Prozent.



