Wer regelmäßig meine Beiträge verfolgt, weiß natürlich, dass ich die Aktien der Automobilzulieferer in drei Klassen einteile. Da sind die, die sich wegen der E-Mobilität zügig komplett neu erfinden müssen, also bspw. ElringKlinger. Diese Aktien sollte man meiden. Dann gibt es Großkonzerne wie Continental oder Schaeffler, die die Umstellung auf E-Mobilität schon aufgrund ihrer schieren Größe meistern werden. Diese Aktien kann man in Kursschwäche einsammeln.

Unternehmen mit überzeugenden 9-Monats-Zahlen…

Und ... (Sascha Huber)

Den vollständigen Artikel lesen ...