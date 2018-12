Neues Führungsteam von Covetrus für "neue Wege in der Welt der Veterinärmedizin" vorgestellt

Henry Schein, Inc. (Nasdaq: HSIC) und Vets First Choice gaben heute bekannt, dass aus der geplanten Ausgliederung der Sparte Henry Schein Animal Health und anschließenden Fusion mit Vets First Choice ein neues eigenständiges börsennotiertes Unternehmen namens Covetrus entstehen wird.

Die Transaktion soll voraussichtlich im ersten Quartal 2019 abgeschlossen werden.

Das neue Unternehmen Covetrus ist künftig ein weltweit tätiges, technologieorientiertes Tiergesundheitsunternehmen, das die Veterinärmärkte für Haustiere, Pferde und Nutztiere betreut. Covetrus wird führende Praxismanagement-Software, Verschreibungsmanagement, Multi-Channel-Kundenengagementdienstleistungen und Lieferketteninfrastruktur miteinander kombinieren, um die Verbindungen zwischen Tierärzten und ihren Kunden zu verbessern.

Covetrus wird mehr als 5.000 Mitarbeiter in rund 25 Ländern beschäftigen und integrierte Lösungen bereitstellen, um Tierarztpraxen behilflich zu sein, die Wirtschaftlichkeit und Arbeitsabläufe ihres Geschäfts zu optimieren und das Kundenerlebnis zu verbessern. Das Unternehmen wird etwa 100.000 Kunden in bedeutenden geografischen Regionen betreuen, einschließlich Nordamerika, Europa, Australasien und Südamerika.

Der Name Covetrus spiegelt die tiefgreifende Partnerschaft mit der Veterinärgemeinschaft wider sowie das Bestreben des Unternehmens, "neue Wege in der Welt der Veterinärmedizin" zu beschreiten. "Co" verweist auf partnerschaftliche Zusammenarbeit, verankert von "vet" im Mittelpunkt der Tätigkeit des Unternehmens, und "-us" (Engl.: uns) bestätigt die Auffassung, dass es sich hier um ein Team von Fachleuten handelt, das als Erweiterung der Veterinärpraxis agiert.

"Es war uns wichtig, eine neue Marke und einen neuen Namen zu schaffen, die unser langfristiges Engagement für Tierarztpraxiskunden verdeutlichen, die bei uns immer im Mittelpunkt unseres Geschäfts stehen. Wir sind fest dazu entschlossen, "neue Wege in der Welt der Veterinärmedizin" zu beschreiten, indem wir unseren Kunden überzeugende neue Fähigkeiten und Dienstleistungen bereitstellen, um die Ergebnisse der Gesundheits- und Geschäftsbilanz zu verbessern und fortgesetzten Erfolg sicherzustellen", erklärte Benjamin Shaw, Gründer und CEO von Vets First Choice. "Covetrus veranschaulicht die Begeisterung für unsere einzigartigen Fähigkeiten und unseren differenzierten Wertvorschlag, den das fusionierte Unternehmen seinen Tierarztkunden in der ganzen Welt unterbreiten wird."

Ferner gaben die beiden Unternehmen heute die Namen des geplanten Führungsteams von Covetrus bekannt.

Wie bereits angekündigt, wird Benjamin Shaw die Stellung des CEO des fusionierten Unternehmens übernehmen und im Board of Directors sitzen. Zum Geschäftsleitungsteam von Covetrus gehören:

Christine T. Komola, Executive Vice President und Chief Financial Officer

Erin Powers Brennan, Senior Vice President, General Counsel und Secretary

Russell Cooke, Senior Vice President und Operational Chief Financial Officer

Francis X. Dirksmeier, Senior Vice President und President, North America

David Christopher Dollar, Senior Vice President und President, Software and Services

Michael Ellis, Senior Vice President und President, Europe

David Hinton, Senior Vice President und President, APAC and Emerging Markets

Timothy Ludlow, Senior Vice President und Chief Transformation Officer

Anthony Providenti, Senior Vice President, Corporate Development

Georgina Wraight, Senior Vice President und President, Vets First Choice

James Young, Senior Vice President und Chief Human Resources Officer

"Dies ist ein beeindruckendes und talentiertes Führungsteam, und es ist uns eine Ehre, diese demnächst entstehende unabhängige Organisation zu leiten", erklärte Shaw. "Das Führungsteam wird eine starke Kontinuität in der Geschäftsleitung aller Sparten und Regionen sicherstellen. Außerdem gehören ihm auch neue Mitglieder an, um einen reibungslosen Übergang zu einem unabhängigen börsennotierten Unternehmen zu erleichtern. Und vor allem ist unser Team fest entschlossen, die Erwartungen unserer Kunden zu erfüllen und sogar zu übertreffen."

Vor dem Abschluss der Transaktion werden Henry Schein Animal Health und Vets First Choice ihren Betrieb als unabhängige, separate Unternehmen weiterführen.

Über Henry Schein

Henry Schein, Inc. (Nasdaq: HSIC) ist ein Anbieter von Lösungen für Gesundheitsfachleute, der von einem Netzwerk von Mitarbeitern und Technologie unterstützt wird. Mit mehr als 22.000 Mitgliedern betreut das Team Schein mehr als 1 Million Kunden in der ganzen Welt und ist damit der weltweit größte Anbieter von Business-, Klinik-, Technologie- und Lieferkettenlösungen zur Optimierung der Effizienz von Zahnarzt-, Tierarzt- und Arztpraxen. Das Unternehmen bedient zudem zahnärztliche Labore, staatliche und institutionelle Gesundheitskliniken und andere Alternativpflegestellen.

Henry Schein ist ein Fortune-500-Unternehmen und gehört dem S&P 500 und dem Nasdaq 100-Index an. Sein Netzwerk an zuverlässigen Beratern stellt Gesundheitsfachleuten die wertvollen Lösungen bereit, die zur Optimierung des betrieblichen Erfolgs und der klinischen Ergebnisse benötigt werden. Das Unternehmen bietet exklusive, innovative Produkte und Lösungen an, darunter Praxismanagementsoftware, E-Kommerz-Lösungen, Spezial- und Chirurgiebedarf sowie ein breit gefächertes Sortiment an Finanzdienstleistungen. Henry Schein betreibt ein zentralisiertes und automatisiertes Vertriebsnetz mit einer Auswahl von mehr als 120.000 Markenprodukten und Henry Schein Privatmarkenprodukten auf Lager sowie über 180.000 weiteren Produkten, die auf Bestellung erhältlich sind.

Henry Schein hat seinen Hauptsitz in Melville im US-Bundesstaat New York und verfügt über Niederlassungen oder verbundene Unternehmen in 34 Ländern. Im Jahr 2017 erzielte das Unternehmen einen Rekordumsatz von 12,5 Milliarden US-Dollar und seit seinem Börsengang 1995 belief sich die jährliche Wachstumsrate des Unternehmens auf etwa 15 Prozent. Weitere Informationen über Henry Schein erhalten Sie unter www.henryschein.com, Facebook.com/HenrySchein und @HenrySchein auf Twitter.

Über Vets First Choice

Vets First Choice ist ein Innovationsunternehmen im Bereich technologieorientierter Dienstleistungen, um Tierärzte mit Erkenntnissen zu versorgen, die auf die Steigerung des Kundenengagements und die Optimierung der Tierarztpraxis ausgerichtet sind. Die Plattform von Vets First Choice, die mit Software-Workflow für die Führung der Tierarztpraxis integriert ist, nutzt Erkenntnisse und Analysen, Kundenengagement- und Pharmadienste, um die Auflageneinhaltung durch aktives Verschreibungsmanagement zu verbessern. Durch direkte Zusammenarbeit mit Tierarztpraxen zur Schließung von Versorgungslücken will Vets First Choice seine Tierarztkunden in die Lage versetzen, neue Umsatzchancen wahrzunehmen, sich an Veränderungen im Kaufverhalten von Haustierbesitzern anzupassen, die Kundenbeziehungen zu optimieren und die Versorgungsqualität sowie die Behandlungsergebnisse zu verbessern. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.vetsfirstchoice.com.

