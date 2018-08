Berlin (ots) - LITION verbindet Konsumenten und Erzeuger auf direktem Wege über eine eigens entwickelte Energiebörse. Die digitale Plattform basiert auf der neuen Blockchain-Technologie. Dafür startet LITION mit Erneuerbaren Energien-Anlagen der GASAG. Die Energiebörse für Jedermann ist seit Mai 2018 auf dem Markt und kooperiert nicht nur mit nachhaltigen Erzeugungseinheiten, sondern auch bei Abrechnung und Service mit der GASAG-Gruppe.



"Wir freuen uns, dass wir eine sehr fruchtbare Kooperation mit LITION haben und neben Unterstützungsfunktionen im Service und nachhaltigen Erzeugungsbereich auch sehr viel von dem Startup lernen. Die ausgesprochen schnelle Entwicklungsgeschwindigkeit sowie der Einsatz der Blockchain-Technologie in der Energiewirtschaft schafft neue Verbindungen und bringt den Kunden in eine einzigartige Position", so Matthias Trunk, Vorstandsmitglied GASAG.



"Durch unsere Technologie können sich Kunden einen Erzeuger ihrer Wahl aussuchen. Lition ermöglicht zudem allen Stromverbrauchern zu sehr niedrigen Kosten Strom zu beziehen. Auf der anderen Seite erhalten Produzenten wie Solar-, Wasser und Windkraftwerke mehr Geld. Unsere Blockchain-Technologie ist weltweit als einzige bereits real in einem Massenmarkt im Einsatz. Seit dem Start im Mai liefern wir heute schon grünen Strom an Kunden in über 10 Städten", ergänzt Dr. Richard Lohwasser, Geschäftsführer und Gründer von LITION.



Blockchain-basierte Technologie vernetzt Kundinnen und Kunden sicher und direkt mit einem Erzeuger ihrer Wahl. Dadurch bestimmen Kunden nicht nur die Quelle ihres Stroms selbst, sie können sogar deutlich gegenüber dem Grundversorgungstarif sparen. Und ihr Beitrag fließt direkt und ohne Umwege über die monatliche Stromrechnung an das ausgewählte Kraftwerk. Aufgrund der neuen digitalen Technologie ist es sogar möglich, dass der Kunde jeden Tag ein neues Angebot von einem anderen Erzeuger auswählt oder LITION beauftragt, jeden Tag für ihn den Strom von der günstigsten Anlage zu beziehen.



GASAG ist ein führender Netzbetreiber, Energiedienstleister und -erzeuger mit dem Schwerpunkt in der Region Berlin-Brandenburg. Neben Erdgas- und Ökostromlieferung für hunderttausende Haushalts- und Gewerbekunden und immer mehr eigener Ökostrom- und Biogaserzeugung bietet die GASAG mit ihren Tochterunternehmen eine breite Palette von Energiedienstleistungen an - für Bauherren, Wohnungsunternehmen oder Einfamilienhausbesitzer. Die Angebote reichen von Effizienzlösungen über Smart Home-Anwendungen bis hin zu Versorgungskonzepten für ganze Quartiere. Die vor 170 Jahren gegründete GASAG ist Berlin Partner und hat sich gegenüber dem Land Berlin verpflichtet, bis 2020 zwei Millionen Tonnen CO2 einzusparen. Außerdem übernimmt die GASAG durch gezieltes Sponsoring für Sport, Kultur, Umwelt, Bildung und Wissenschaft gesellschaftliche Verantwortung. www.gasag.de



LITION GmbH ist ein 2017 von Computerspezialisten und Unternehmern gegründetes Blockchain-Unternehmen aus Berlin. Eine eigene Technologie, die auf einer hybriden Blockchain aufsetzt, wurde von den Gründern selbst entwickelt. LITION hat 2018 die Genehmigung der Bundesnetzagentur für Stromhandel erhalten und beliefert bereits ausgewählte Kunden mit Energie. www.LITION.de



OTS: GASAG AG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/65809 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_65809.rss2



Pressekontakt: Ursula Luchner, Pressesprecherin GASAG AG Telefon: 030/ 7872-3040 E-Mail: presse@gasag.de