Auch gestern dominierten am US-Markt wieder die grünen Vorzeichen. Der Dow Jones verzeichnete Zugewinne von 0,16 Prozent. S&P 500 (+0,35%) und Nasdaq 100 (+0,59%) legten etwas deutlicher zu. Marco Uome kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Außerdem gibt Patrick DeWayne, Korrespondent an der Börse Frankfurt, einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.