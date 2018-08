DJ PTA-HV: Youbisheng Green Paper AG: Einladung zur HauptversammlungHauptversammlung gemäß § 121 Abs. 4a AktG



Heidelberg (pta027/07.08.2018/15:45) - Youbisheng Green Paper AG



Köln



- ISIN DE000A2BPG14 - - WKN A2BPG1 - - ISIN DE000A2LQUJ6 - - WKN A2L QUJ -



Einladung zur Hauptversammlung



Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der



am Freitag, dem 14. September 2018, um 11:00 Uhr, im Gebäude Ziegelhäuser Landstraße 3, 69120 Heidelberg,



stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.



Tagesordnung



1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Youbisheng Green Paper AG zum 31. Dezember 2016, des Lageberichts der Youbisheng Green Paper AG für das Geschäftsjahr 2016, des Berichts des Aufsichtsrats sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach § 289a Abs. 1 HGB



Der geprüfte Jahresabschluss wurde durch den Aufsichtsrat gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Ein Beschluss der Hauptversammlung ist somit gemäß § 172 AktG nicht vorgesehen.



2. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Youbisheng Green Paper AG zum 2. Januar 2017, des Lageberichts der Youbisheng Green Paper AG für das am 2. Januar 2017 endende Geschäftsjahr 2017, des zusammengefassten Berichts des Aufsichtsrats für die zum 2. Januar 2017, 31. Dezember 2017 und 22. Februar 2018 endenden Geschäftsjahre sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach § 289a Abs. 1 HGB



Der geprüfte Jahresabschluss wurde durch den Aufsichtsrat gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Ein Beschluss der Hauptversammlung ist somit gemäß § 172 AktG nicht vorgesehen.



3. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Youbisheng Green Paper AG zum 31. Dezember 2017, des Lageberichts der Youbisheng Green Paper AG für das Geschäftsjahr 2017, des zusammengefassten Berichts des Aufsichtsrats für die zum 2. Januar 2017, 31. Dezember 2017 und 22. Februar 2018 endenden Geschäftsjahre sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach § 289a Abs. 1 HGB



Der geprüfte Jahresabschluss wurde durch den Aufsichtsrat gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Ein Beschluss der Hauptversammlung ist somit gemäß § 172 AktG nicht vorgesehen.



4. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Youbisheng Green Paper AG zum 22. Februar 2018, des Lageberichts der Youbisheng Green Paper AG für das am 22. Februar 2018 endende Geschäftsjahr, des zusammengefassten Berichts des Aufsichtsrats für die zum 2. Januar 2017, 31. Dezember 2017 und 22. Februar 2018 endenden Geschäftsjahre sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach § 289a Abs. 1 HGB



Der geprüfte Jahresabschluss wurde durch den Aufsichtsrat gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Ein Beschluss der Hauptversammlung ist somit gemäß § 172 AktG nicht vorgesehen.



5. Beschlussfassung über die Entlastung des Mitglieds des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016



Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem im Geschäftsjahr 2016 amtierenden Mitglied des Vorstands Herrn Rolf Birkert für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.



6. Beschlussfassung über die Entlastung des Mitglieds des Vorstands für das am 2. Januar 2017 endende Geschäftsjahr



Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Mitglied des Vorstands Herrn Rolf Birkert für das am 2. Januar 2017 endende Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen.



7. Beschlussfassung über die Entlastung des Mitglieds des Vorstands für das am 31. Dezember endende Geschäftsjahr



Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem in dem am 31. Dezember 2017 endenden Geschäftsjahr amtierenden Mitglied des Vorstands Herrn Rolf Birkert für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.



8. Beschlussfassung über die Entlastung des Mitglieds des Vorstands für das am 22. Februar 2018 endende Geschäftsjahr



Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem in dem am 22. Februar 2018 endenden Geschäftsjahr amtierenden Mitglied des Vorstands Herrn Rolf Birkert für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.



9. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016



Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2016 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.



10. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das am 2. Januar 2017 endende Geschäftsjahr



Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den in dem am 2. Januar 2017 endenden Geschäftsjahr 2017 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.



11. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das am 31. Dezember 2017 endende Geschäftsjahr



Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den in dem am 31. Dezember 2017 endenden Geschäftsjahr amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.



12. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das am 22. Februar 2018 endende Geschäftsjahr



Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den in dem am 22. Februar 2018 endenden Geschäftsjahr amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.



13. Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern



Die Aufsichtsratsmitglieder Herr Hansjörg Plaggemars, Dr. Burkhard Schäfer und Herr Gerrit Kaufhold sind mit Beschluss des Amtsgerichts Köln vom 29. November 2017 zu Mitgliedern des Aufsichtsrats bestellt worden.



Herr Hansjörg Plaggemars kandidiert nicht wieder für den Aufsichtsrat. Das Vorstandsmitglied Rolf Birkert hat seine Amtsniederlegung mit Wirkung zum Ablauf dieser Hauptversammlung erklärt. Herr Hansjörg Plaggemars hat seine Bereitschaft signalisiert, seine Bestellung zum Vorstandsmitglied der Gesellschaft anzunehmen. Der Aufsichtsrat setzt sich nach § 96 Abs. 1, § 101 Abs. 1 AktG sowie § 11 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft aus drei von der Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern zusammen. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.



a) Die Aktionärin Deutsche Balaton Aktiengesellschaft, Heidelberg, schlägt gemäß § 100 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 AktG vor, Herrn Rolf Birkert für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt, zum Mitglied des Aufsichtsrats zu wählen. Das bei Beginn der Amtszeit laufende Geschäftsjahr wird nicht mitgerechnet.



Der Aufsichtsrat schließt sich dem Wahlvorschlag der Aktionärin Deutsche Balaton Aktiengesellschaft an.



b) Der Aufsichtsrat schlägt vor,



Herrn Gerrit Kaufhold, Hamburg, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, Geschäftsführer der HRG Hansische Revisions-Gesellschaft mbH, für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt, zum Mitglied des Aufsichtsrats zu wählen. Das bei Beginn der Amtszeit laufende Geschäftsjahr wird nicht mitgerechnet.



c) Der Aufsichtsrat schlägt vor,



Herrn Dr. Burkhard Schäfer, Mannheim, Unternehmensberater, für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt, zum Mitglied des Aufsichtsrats zu wählen. Das bei Beginn der Amtszeit laufende Geschäftsjahr wird nicht mitgerechnet.



Herr Gerrit Kaufhold ist unabhängig und verfügt über Sachverstand auf den Gebieten der Rechnungslegung und Abschlussprüfung im Sinne des § 100 Abs. 5 AktG.



Angaben nach § 125 Abs. 1 S. 5 AktG:



Herr Gerrit Kaufhold übt keine weiteren Mandate in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien aus.



Herr Rolf Birkert übt weitere Mandate in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten aus bei - Carus AG, Heidelberg (Vorsitzender des Aufsichtsrats) - Carus Grundstücksgesellschaft am Taubenfeld AG, Heidelberg (stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats) - Deutsche Balaton Immobilien I AG, Heidelberg (Vorsitzender des Aufsichtsrats) - eSports.com AG, Heidelberg (Vorsitzender des Aufsichtsrats) - Eurohaus Frankfurt AG, Heidelberg (Vorsitzender des Aufsichtsrats) - Kinghero AG, München (Mitglied des Aufsichtsrats) - Ming Le Sports AG, Heidelberg (stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats) - MISTRAL Media AG, Frankfurt am Main (stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats)



Herr Dr. Burkhard Schäfer übt weitere Mandate in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten aus bei - Alpha Cleantec Aktiengesellschaft, Heidelberg (stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats) - DELPHI Unternehmensberatung Aktiengesellschaft, Heidelberg (Mitglied des Aufsichtsrats) - Deutsche Balaton AG, Heidelberg (Mitglied des Aufsichtsrats) - Eurohaus Frankfurt AG, Heidelberg (Mitglied des Aufsichtsrats) - Marna Beteiligungen AG, Hamburg (stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats) - MISTRAL Media AG, Frankfurt am Main (Vorsitzender des Aufsichtsrats) - VV Beteiligungen AG, Heidelberg (stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats)



14. Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder



Gemäß § 14 Absatz 1 der Satzung erhält jedes Mitglied des Aufsichtsrats eine Vergütung, deren Höhe von der Hauptversammlung festgelegt wird.



Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen: (MORE TO FOLLOW) Dow Jones NewswiresAugust 07, 2018 09:45 ET (13:45 GMT)Die jährliche Vergütung des Aufsichtsrats wird wie folgt festgelegt:



Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten eine jährliche Nettovergütung in Höhe von 2.000,00 Euro, der stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats in Höhe von 2.000,00 Euro und der Vorsitzende des Aufsichtsrats in Höhe von 3.000,00 Euro.



15. Wahl des Abschlussprüfers für das laufende Geschäftsjahr



Der Aufsichtsrat schlägt vor, die MSW GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Berlin, zum Abschlussprüfer für das laufende Geschäftsjahr zu bestellen. Dieser wird auch die prüferische Durchsicht unterjähriger Finanzberichte vornehmen, sofern diese erfolgen sollte.



16. Sitzverlegung



Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen:



"Der Sitz der Gesellschaft wird von Köln nach Heidelberg verlegt. § 1 Absatz 2 der Satzung wird wie folgt geändert:



(2) Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Heidelberg. (2) The company has its registered seat in Heidelberg."



17. Geschäftsjahr



Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen:



"Das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr. Nächstes Geschäftsjahresende ist der 31. Dezember 2018."



18. Satzungsänderung von § 3



Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen:



"§ 3 der Satzung wird wie folgt geändert:



§ 3 Sec. 3 Bekanntmachungen und Informationen Announcements and Information (1) Die Bekanntmachungen der Gesellschaft (1) The announcements of the company erfolgen im Bundesanzeiger. shall appear only in the Federal Gazette (Bundesanzeiger). (2) Informationen an die Inhaber (2) Information to the holders of zugelassener Wertpapiere dürfen bei admitted securities may be submitted Vorliegen der gesetzlichen by remote data transmission pursuant Voraussetzungen auch im Wege der to the conditions provided by law. Datenfernübertragung übermittelt werden. (3) Der Anspruch der Aktionäre aus §§ 125 (3) The right of shareholders pursuant Abs. 2, 128 Abs. 1 AktG auf section 125 subsection 2, section 128 Übermittlung von Mitteilungen nach § subsection 1 German Stock Corporation 125 Abs. 1 AktG ist auf die Act (AktG) is restricted to the Übermittlung im Wege elektronischer submission by remote data Kommunikation beschränkt. Der Vorstand transmission. However, the management bleibt dessen ungeachtet berechtigt, ist board is entitled but not obliged to aber nicht verpflichtet, auch andere choice another way of submission to Formen der Übermittlung zu nutzen, the extent the respective shareholder soweit der jeweilige Aktionär dies demands or has approved such other way verlangt oder hierzu sonst zugestimmt hat and the law does not prevent the und gesetzliche Bestimmungen nicht company from doing so." entgegenstehen. 19. Änderung von § 11 Abs. 3 der Satzung



Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen:



"§ 11 Abs. 3 der Satzung wird ersatzlos gestrichen."



20. Änderung von § 19 Absätze 1 und 2 der Satzung



Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen:



"§ 19 Absatz 2 der Satzung wird wie folgt geändert:



(2) Aktionäre, die Inhaber von (2) Shareholders who are holder of Inhaberaktien sind, haben einen no-par value shares (Inhaberaktien) besonderen Nachweis des Anteilsbesitzes have to provide a special confirmation durch das depotführende Institut zu of shareholding by the custodian bank. erbringen. Dieser besondere Nachweis This special confirmation of des Anteilsbesitzes ist in Textform (§ shareholding shall be submitted in text 126b BGB) und in deutscher oder form (Sec. 126b German Civil Code englischer Sprache zu erstellen. Er hat (BGB)), either in German or English sich auf den Beginn des 21. Tages vor language. This document must refer to der Versammlung zu beziehen und muss the 21st day prior to the meeting and der Gesellschaft unter der in der must be submitted to the company to the Einberufung zur Hauptversammlung address stated in the announcement at hierfür mitgeteilten Adresse mindestens least six days prior to the meeting. sechs Tage vor der Hauptversammlung The day of the meeting and the day on zugehen. Der Tag der Hauptversammlung which the registration is received und der Tag des Zugangs der Anmeldung shall not be counted. sind nicht mitzurechnen.



Für Aktionäre, die Inhaber von For shareholder with registered shares Namensaktien sind, wird der nach Absatz of the company the required evidence 1 zur Teilnahme an der Hauptversammlung for the right to attend the meeting and und zur Ausübung des Stimmrechts to exercise voting rights shall be erforderliche Nachweis des provided by registration in the Anteilsbesitzes durch die Eintragung im shareholders register. Insofar, each Aktienregister geführt. Als teilnahme- shareholder registered in the und stimmberechtigt gilt insofern jeder shareholders register is deemed to be Aktionär, der im Aktienregister entitled to attend the meeting and to eingetragen ist und sich rechtzeitig exercise voting rights if the angemeldet hat. shareholder is registered in due time. Teilnahme an der Hauptversammlung



Unterlagen



Diese Einladung, die Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung, die Jahresabschlüsse 2016, 2017, zum 2. Januar 2017 sowie zum 22. Februar 2018, der Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016, des zusammengefassten Berichts des Aufsichtsrats für die zum 2. Januar 2017, 31. Dezember 2017 und 22. Februar 2018 endenden Geschäftsjahre und des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach § 289a Abs. 1 HGB sind ab dem Zeitpunkt der Einberufung im Internet unter



http://youbisheng.de/wp/investor-relations/hauptversammlung/



zugänglich und liegen zur Einsicht der Aktionäre aus und werden jedem Aktionär auf Verlangen unentgeltlich und unverzüglich in Abschrift überlassen. Die genannten Unterlagen werden auch in der Hauptversammlung ausliegen.



Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung



Das Grundkapital der Gesellschaft ist im Zeitpunkt der Einberufung eingeteilt in 1.577.552 Aktien mit ebenso vielen Stimmrechten, davon 295.791 auf den Inhaber lautende Stückaktien mit ebenso vielen Stimmrechten sowie 1.281.761 auf den Namen lautende Stückaktien mit ebenso vielen Stimmrechten. Die Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung keine eigenen Aktien, so dass derzeit 1.577.552 Stimmrechte bestehen.



Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts für Aktionäre, die Inhaberaktien halten



Die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung der Stimmrechte setzen die Anmeldung der Aktionäre bei der Gesellschaft voraus. Die Anmeldung muss in deutscher oder englischer Sprache verfasst sein und der Gesellschaft in Textform (§ 126b BGB) bis spätestens am Freitag, 7. September 2018, 24:00 Uhr, unter der Adresse



Youbisheng Green Paper AG Ziegelhäuser Landstraße 3 69120 Heidelberg



oder per Telefax: +49 (0) 6221-64924-24 oder per E-Mail unter: hv@youbisheng-greenpaper.de



zugehen. Neben der Anmeldung ist für die Inhaber von Inhaberaktien der Gesellschaft ein Berechtigungsnachweis der Aktionäre zur Teilnahme und zur Ausübung des Stimmrechts erforderlich. Dazu ist von den Aktionären, die Inhaberaktien der Gesellschaft halten, ein in Textform (§ 126b BGB) erstellter besonderer Nachweis des depotführenden Instituts über den Anteilsbesitz erforderlich. Der Nachweis muss in deutscher oder englischer Sprache verfasst sein und sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung ("Nachweisstichtag" oder "Record Date"), also Freitag, den 24. August 2018, 00:00 Uhr beziehen. Dieser Nachweis muss der Gesellschaft bis spätestens Freitag, 7. September 2018, 24:00 Uhr unter der zuvor genannten Adresse, per Telefax oder E-Mail zugehen.



Bedeutung des Nachweisstichtags (Record Date)



Der Nachweisstichtag (Record Date) ist das entscheidende Datum für den Umfang und die Ausübung des Teilnahme- und Stimmrechts in der Hauptversammlung. Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Hauptversammlung oder die Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur, wer den Nachweis erbracht hat. Die Berechtigung zur Teilnahme und der Umfang des Stimmrechts bemessen sich dabei ausschließlich nach dem Anteilsbesitz zum Nachweisstichtag. Mit dem Nachweisstichtag geht keine Sperre für die Veräußerbarkeit des Anteilsbesitzes einher. Auch im Fall der vollständigen oder teilweisen Veräußerung des Anteilsbesitzes nach dem Nachweisstichtag ist für die Teilnahme und den Umfang des Stimmrechts ausschließlich der Anteilsbesitz des Aktionärs zum Nachweisstichtag maßgeblich; d. h. Veräußerungen von Aktien nach dem Nachweisstichtag haben keine Auswirkung auf die Berechtigung zur Teilnahme und auf den Umfang des Stimmrechts. Entsprechendes gilt für Zuerwerbe von Aktien nach dem Nachweisstichtag. Personen, die zum Nachweisstichtag noch keine Aktien besitzen und erst danach Aktionär werden, sind nicht teilnahme- und stimmberechtigt.



Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts für Aktionäre, die Namensaktien halten (MORE TO FOLLOW) Dow Jones NewswiresAugust 07, 2018 09:45 ET (13:45 GMT)