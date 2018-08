Frankfurt am Main (ots) - In der Audiowelt hat Klassik Radio ein herausragendes Profil und mit über 6 Mio. Hörern deutschlandweit (Weitester Hörerkreis) einen großen Nutzerstamm. Das eröffnet auch dem Werbemarkt vielversprechende Möglichkeiten. In der Vermarktung seines Angebots geht die börsennotierte Radiogesellschaft daher nun einen neuen Weg. Ab 1.1.2019 wird AS&S Radio den Sender im Rahmen seiner nationalen Kombivermarktung in sein Portfolio integrieren. Damit können Werbungtreibende Klassik Radio künftig gleich in drei unterschiedlichen Kombizusammenstellungen des Public-Private-Vermarkters buchen: in der AS&S Radio Deutschland-Kombi, der AS&S Radio Deutschland-Kombi 40+ und in der AS&S Radio Deutschland-Kombi Entscheider.



"Ich freue mich sehr, dass wir mit Klassik Radio nicht nur ein besonderes Qualitätsformat, sondern noch dazu so eine reichweitenstarke Sendermarke in unsere Vermarktung aufnehmen können", sagt Oliver Adrian, Geschäftsführer AS&S Radio. "Ich bin sehr zuversichtlich, dass das für beide Seiten eine gewinnbringende Partnerschaft wird, da Sender- wie Hörerzuschnitt perfekt auf unser qualitätsgetriebenes und wirkungsstarkes Senderportfolio passen und dieses um wichtige Facetten ergänzt. Für den Werbemarkt heißt das: noch mehr Reichweite bei den AS&S Radio Deutschland-Kombis und zusätzliche Qualitätsumfelder für attraktive Zielgruppen. Das macht im Werbemarkt den Unterschied."



Klassik Radio ist einer der großen deutschen Privatradiosender, der zusätzlich zum Radiobetrieb auch eigene Konzerte veranstaltet und über eigene Shops verfügt. Zu hören ist Klassik Radio über alle Empfangswege: UKW, Kabel, Satellit, DAB+ und Internetradio. Seit Dezember 2017 betreibt Klassik Radio den Streamingdienst Klassik Radio Select in HD-Qualität und mit von Stars klassischer Musik kuratiertem Programm.



"Wir haben unsere Reichweite in den letzten Jahren nahezu verdoppelt. Der Reichweitenzuwachs auf nun 6,1 Millionen Hörer allein in Deutschland bestätigt eindrucksvoll unsere Vision mit entspannter klassischer Musik, zeitgemäßen Inhalten und moderner Ansprache ein hochinnovatives und erfolgreiches Programm zu schaffen, welches Werbetreibenden eine überdurchschnittlich attraktive und effiziente Werbeplattform bietet.



Eine Vertriebs-Partnerschaft mit Deutschlands Qualitätsvermarkter ist der nächste logische Schritt unserer strategischen Ausrichtung und wir freuen uns sehr, zusätzlich zu unseren eigenen Vermarktungsunternehmen, künftig Teil der umsatzstarken AS&S Radio Deutschland-Kombis zu sein" so Ulrich R. J. Kubak, CEO der Klassik Radio AG.



Das Vermarktungsportfolio der AS&S Radio mit seinem einzigartigen Angebot aus öffentlich-rechtlichen und privaten Sendern sowie innovativen Webradio-Angeboten steht für starke Reichweiten, kaufkräftige Zielgruppen und effizienten Mitteleinsatz. Die AS&S Radio ist eine 100-prozentige Tochter der ARD-Werbung SALES & SERVICES GmbH (AS&S). Infos zum Unternehmen und seinem Vermarktungsangebot finden sich unter www.ass-radio.de.



