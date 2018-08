Nippon Telegraph and Telephone Corporation (NTT Corporation) (TOKYO: 9432) kündigt mehrere Initiativen an, die demnächst umgesetzt werden. Diese Schritte werden uns helfen, wettbewerbsfähiger und profitabler zu werden und neue Wege zu finden, Kunden und die Gesellschaft durch unser globales Unternehmen zu bedienen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180807005616/de/

* NTT DATA will continue to collaborate with other companies in the Group while retaining its present management structure, status as a listed company, management autonomy and brand. Please note: Other subsidiaries such as NTT Docomo, NTT EAST and NTT WEST are not described in this organisational chart. (Graphic: Business Wire)