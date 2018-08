ZÜRICH (Dow Jones)--Mit einem deutlichen Plus hat der schweizerische Aktienmarkt am Dienstag den Handel beendet. Neue belastende Nachrichten zum Handelsstreit zwischen den USA und China seien ausgeblieben, so ein Marktteilnehmer zur Begründung. Auch die Produktionsdaten aus Deutschland hätten das Sentiment in der Schweiz gestützt, hieß es weiter. Sie gingen zwar um 0,9 Prozent gegenüber dem Vormonat zurück, hier sei aber nach den schwachen Auftragseingängen des Vortages deutlich Schlimmeres befürchtet worden.

Der SMI gewann 0,6 Prozent auf 9.201 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 19 Kursgewinner und ein -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 33,09 (zuvor: 38,86) Millionen Aktien.

Zu den größten Gewinnern im SMI gehörten die Aktien von Zurich Insurance (plus 0,8 Prozent) und Adecco (plus 1,2 Prozent). Beide Unternehmen werden am Donnerstag einen Blick in die Geschäftsbücher gewähren. Ansonsten zogen sich die Gewinne quer durch alle Branchen. Die Papiere von Swatch legten um 1,5 Prozent zu, Richemont gewannen 1,3 Prozent und CS Group schlossen mit einem Plus von 1,7 Prozent.

Für die Aktien von Oerlikon ging es nach guten Ergebnissen für das zweite Quartal um 3,1 Prozent nach oben. Die Analysten von Kepler Cheuvreux stellen die Umsätze sowie den Ordereingang für das fortgeführte Geschäft positiv heraus. Dabei hätten die beiden Bereiche Surface Solutions und Manmade Fibers positiv zu der Entwicklung beigetragen.

