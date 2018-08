Hannover (ots) -



Volkswagen Nutzfahrzeuge zeigt als Weltpremiere auf dem Caravan Salon in Düsseldorf (24. August bis 2. September) den Grand California. Das komplett neu entwickelte Reisemobil basiert auf dem hochmodernen Crafter. Mit dem Grand California erweitert Volkswagen Nutzfahrzeuge das Programm seiner Reisemobile um ein Modell der Sechs-Meter-Klasse inklusive Nasszelle. Parallel zum großen Schlafbereich im Heck wird der Grand California mit einem Hochbett für Kinder erhältlich sein. Die Markteinführung des neuen Reisemobils wird im Frühjahr 2019 erfolgen.



Der 1988 erstmals vorgestellte California auf der Basis des Bulli ist mit mehr als 160.000 verkauften Exemplaren das weltweit erfolgreichste Reisemobil. Die in drei Jahrzehnten mit dieser Camper-Ikone gewonnenen Erfahrungen hat Volkswagen Nutzfahrzeuge genutzt, um den neuen Grand California auf der technischen Plattform des Crafter zu konzipieren. Beide California-Baureihen werden fortan parallel angeboten.



Das Interieur folgt mit seiner frischen Klarheit und clever durchdachten Detaillösungen jenen Eigenschaften, die bereits den California zum Bestseller machten. Die Dekore der Schränke sind im Grand California generell in Weiß gehalten. Diese Farbgebung sorgt ebenso für eine helle, großzügige Atmosphäre wie die aufstellbaren Camper-Fenster im Heck und den Seiten sowie die großen Dachluken über dem Doppelbett im Heck und dem Wohnbereich. Alle Camper-Fenster sind mit zweiteiligen Plissees (Moskitonetz und Verdunklung) ausgestattet. Für das Fahrerhaus gibt es ein neu konzipiertes Verdunklungskonzept.



Zur weiteren Serienausstattung gehören neben der Küche und der geräumigen Nasszelle (840 x 800 mm) Details wie eine Außenbeleuchtung über der Schiebetür. Der ebenfalls serienmäßige Anschluss für die Außendusche (mit einstellbarer Wassertemperatur) im Heckbereich perfektioniert das Leben auf dem Stellplatz. Eine elektrisch ausfahrbare Trittstufe an der Schiebetür erleichtert den Ein- und Ausstieg; ein zweiteiliges Moskitonetz in der Schiebetür ist ebenfalls Bestandteil der Serienausstattung.



Ein innovatives Features ist die optionale Steuerung der Lautsprecher im Wohnbereich per Bluetooth. So kann unabhängig vom Infotainmentsystem mit dem Smartphone, Tablet oder Laptop Musik gehört werden.



Der Grand California ist mit Drehsitzen vorn und einer Zweiersitzbank im Wohnbereich ausgestattet. Familien mit Kleinkindern werden die ISOFIX-Halterungen samt Topteather in der Rücksitzbank zu schätzen wissen. Ein großer Esstisch bietet ausreichend Platz für Mahlzeiten zu viert. Zur Küchenausstattung gehören ein ausziehbarer 70-Liter-Kühlschrank inklusive Gefrierfach (auch von außen durch die Schiebetür erreichbar), ein zweiflammiger Gaskocher, eine Spüle sowie diverse Schubkästen, Schubladen und klappbare Ablagefächer.



Ein wesentliches Differenzierungsmerkmal zum California "T6" ist die Nasszelle des Grand California. Neben Toilette und Dusche ist das Bad unter anderem mit einem klappbaren Waschbecken, Regalen mit Fixierung der Dusch-Utensilien, einem Schrank mit integriertem Toilettenpapier-Halter (bietet Schutz vor Feuchtigkeit), Handtuchhaltern und einer Dachluke für die Entlüftung ausgestattet. 110 Liter Frischwasser kann der Grand California aufnehmen. Einen Lichtschalter sucht man vergebens - die Beleuchtung wird automatisch per Bewegungsmelder eingeschaltet - serienmäßig.



Optional wird es neben dem Hochbett samt darüber integriertem Panoramadach, Details wie eine zusätzliche Dachklimaanlage im Heck, eine Markise, einen Heck-Fahrradträger, Campingtisch und Campingstühle (in den Flügeltüren verstaubar). Die serienmäßige Gas-Heizung kann optional auch als Gas-Strom und Diesel-Strom -basiertes Heizsystem erweitert werden. Eine Solaranlage für das Dach sowie eine SAT-Schüssel (TV-Empfang) und einen LTE-WLAN-Hotspot (Router) wird es auch geben.



Der Grand California wird zudem mit den Assistenz-, Komfort- und Infotainmentsystemen des Crafter erhältlich sein. Zu den Assistenzsystemen gehören u.a. das Umfeldbeobachtungssystem "Front Assist" mit City-Notbremsfunktion, der Spurhalteassistent "Lane Assist", der Spurwechsel Assistent "Blind Spot-Sensor", der Auspark-Assistent "Rear Traffic Alert", der sensorgesteuerte Flankenschutz, der Parklenk-Assistent, der Tempomat mit ACC (automatische Distanzregelung) und die Rückfahrkamera "Rear View".



Reisemobile wie der Grand California umrunden die Welt. Deshalb wird Volkswagen Nutzfahrzeuge das neue Modell auch mit Allradantrieb (4MOTION) anbieten. Das neu entwickelte Camper-Hochdach wurde aerodynamisch gestaltet um Verbrauchsnachtteile zu vermeiden.



Vom California "T6" adaptiert wird das Konzept der Bicolor-Lackierungen. Das Spektrum der Uni-Lackierungen besteht aus Candy-Weiß, Reflexsilber und Indiumgrau. Als Zweifarb-Lackierungen sind die Kombinationen Reflexsilber / Indiumgrau, Candy-Weiß / Kirschrot, Candy-Weiß / Deep Ocean Blue und Candy-Weiß / Mojave Beige Metallic erhältlich.



Im Rahmen des Caravan Salons in Düsseldorf wird Volkswagen Nutzfahrzeuge weitere Details zum Grand California sowie die Termine der Markteinführung und erste Preise bekanntgeben.



