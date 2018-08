Kommt nun endlich die DAX-Sommerrallye?

Nach einem durchwachsenen Start in die neue Handelswoche konnte der DAX am heutigen Dienstag zeitweise deutliche Kurszuwächse verbuchen. Allerdings wäre es zu früh, von einem Start der Sommerrallye zu sprechen.

Das war heute los. Angesichts der neuen US-Sanktionen gegen den Iran und des anhaltenden chinesisch-amerikanischen Handelsstreits dürfte auch die Situation an den Börsen angespannt bleiben. Aus diesem Grund ist es alles andere als sicher, dass das wichtigste deutsche Börsenbarometer nun einen nachhaltigen Erholungsversuch starten wird. Wie schnell die derzeitige politische Großwetterlage Anleger verunsichern kann, haben wir am vergangenen Donnerstag gesehen, als der DAX aufgrund einer Verschärfung des chinesisch-amerikanischen Handelsstreits um knapp 2 Prozent in die Tiefe stürzte.

Das waren die Tops & Flops. Im DAX überzeugte heute vor allem die Deutsche-Post-Aktie (WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004). Das Papier legte zeitweise etwas mehr als 4 Prozent an Wert zu, nachdem der Paket- und Logistikdienstleister seine 2018er-Halbjahreszahlen präsentiert hatte. Die Deutsche Post hatte zuletzt mit höheren Personal- und Transportkosten in der Brief- und Paketsparte zu kämpfen. Aus diesem Grund fiel das operative Ergebnis (EBIT) im zweiten Quartal um 11,2 Prozent auf 747 Mio. Euro. Der Nettogewinn schrumpfte sogar um 14,3 Prozent auf 516 Mio. Euro. Gut lief es für den Konzern im Bereich Express und im Frachtgeschäft. Zudem wurden die mittelfristigen Ergebnisziele bestätigt, was Anlegern offenbar gefiel.

