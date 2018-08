Straubing (ots) - Das Kind wird womöglich niemals in der Lage sein, ein unbekümmertes Leben mit einer normalen Sexualität zu führen. Die Politik ist es auch ihm schuldig, dass der Schutz von Kindern in Deutschland verbessert wird. Dazu braucht es keinen neuen Absatz im Grundgesetz. Vielmehr muss die Wirksamkeit von Therapien überprüft werden. Richter müssen häufiger Sicherungsverwahrung anordnen. Dass alle im Fall Nico beschuldigten Männer wegen Kindesmissbrauch vorbestraft waren, sollte zu denken geben. Nicht zuletzt sind wir alle gefordert, wachsam zu sein. Jeder sträubt sich, einen ungeheuerlichen Verdacht gegen einen Nachbarn, Verwandten, Freund oder Kollegen zu äußern. Doch wer schweigt, macht sich womöglich mitschuldig.



