CFRA hebt Deutsche Post auf 'Buy' - Ziel runter auf 36 Euro

LONDON - Das Analysehaus CFRA hat Deutsche Post nach Zahlen zum zweiten Quartal von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 38 auf 36 Euro gesenkt. Der Logistikkonzern habe wie erwartet abgeschnitten, schrieb Analyst Tan Jun Zhang in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Sorgen bezüglicher höherer Kosten und der Eskalation der globalen Handelskonflikte seien übertrieben. Vielmehr dürfte das Unternehmen vom Trend hin zum Online-Handel profitieren. Gleichwohl senkte Zhang seine Prognose für den Gewinn je Aktie im diesem Jahr, um dem niedrigeren operativen Gewinn im Brief- und Paketgeschäft Rechnung zu tragen.

NordLB hebt Beiersdorf auf 'Halten' - Ziel 92 Euro

HANNOVER - Die NordLB hat Beiersdorf nach Zahlen und Anhebung der Umsatzprognosen von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft. Das Kursziel stockte Analyst Thorsten Strauß in einer am Dienstag vorliegenden Studie von 85 auf 92 Euro auf. Die Hamburger hätten ihr dynamisches Wachstum fortgesetzt. Ein Unsicherheitsfaktor bleibe die notwendige Neubesetzung der Konzernspitze.

JPMorgan hebt Delivery Hero auf 'Analyst Focus List' - Overweight

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat die Aktie von Delivery Hero in die "Analyst Focus List" aufgenommen und die Einstufung auf "Overweight" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Essenslieferdienste dürften ihr Marktanteilswachstum gegenüber Restaurants beschleunigen, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Delivery Hero sei weit besser positioniert als der Rivale Just Eat, um von diesem Trend zu profitieren.

HSBC senkt Siemens Healthineers auf 'Hold' - Ziel 39,50 Euro

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat Siemens Healthineers nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 36,5 auf 39,5 Euro angehoben. Der Medizintechnikanbieter habe eine gutes bereinigtes Wachstum, aber ein niedriges Margenniveau ausgewiesen, schrieb Analyst Richard Latz in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Da die Aktie seit dem Börsengang im März bereits stark gelaufen sei, mangele es an größerem Aufwärtspotenzial.

Berenberg startet Ahold Delhaize mit 'Sell' - Ziel 18,20 Euro

HAMBURG - Die Privatbank Berenberg hat Ahold Delhaize mit "Sell" und einem Kursziel von 18,20 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die niederländisch-belgische Supermarktkette sei im wichtigen US-Geschäft unterinvestiert und hinke in puncto Preise, Ladenstandards sowie Kundenzufriedenheit ihren Konkurrenten hinterher, schrieb Analyst Dusan Milosavljevic in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies sei sehr risikoreich in einer Phase deutlich verschärften Wettbewerbs.

DZ Bank hebt fairen Wert für Fresenius SE auf 80 Euro - 'Kaufen'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Fresenius SE nach Quartalszahlen zum zweiten Quartal von 78 auf 80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Anbieter von Gesundheitsdienstleistungen habe erneut solide Ergebnisse berichtet, schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Positiv überrascht habe das Segment Kabi, das Nahrungsmittel, Infusionen, Arzneimittel und Medizinprodukte vertreibt.

DZ Bank senkt fairen Wert für Commerzbank - 'Halten'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Commerzbank (Coba) nach Zahlen von 9,50 auf 9,20 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Coba habe mit dem Ergebnis zwar die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Christian Koch in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Ergebnisqualität und Ausblick hätten aber enttäuscht.

Warburg Research senkt Ziel für Schaeffler auf 18 Euro - 'Buy'

HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Schaeffler nach Zahlen von 18,50 auf 18,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er habe seine Ergebnisschätzungen nun dem Zahlenwerk für das zweite Quartal angepasst, schrieb Analyst Marc-Rene Tonn in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Aus operativer Sicht dürfte der Automobilzulieferer den Umsatz in den kommenden Jahren steigern, trotz der Herausforderungen durch die sich ändernde Antriebstechnik.

DZ Bank hebt fairen Wert für Dialog Semiconductor - 'Halten'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Dialog Semiconductor von 14,00 auf 16,40 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Die abgesagte Übernahme von Synaptics sei angesichts hoher Preisvorstellungen richtig gewesen, schrieb Analyst Harald Schnitzer in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Abhängigkeit von Apple als Großkunde dürfte durch stark wachsende andere Segmente sowie durch kleinere Akquisitionen reduziert werden.

Barclays senkt Ziel für HSBC auf 740 Pence - 'Equal Weight'

LONDON - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für HSBC nach Zahlen von 750 auf 740 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Trotz der attraktiven und auch weiterhin intakten Wachstumsaussichten der britischen Großbank habe er seine Schätzungen nach dem zweiten Quartal gekürzt, schrieb Analyst Chris Manners in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Nach der Leitzinsanhebung in Großbritannien bevorzuge er Banken, die auf den Heimatmarkt fokussiert seien. Zudem seien die Wachstumsaussichten der HSBC bereits ausreichend in der Bewertung der Aktie reflektiert.

