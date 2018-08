Stewart Title Ltd., der Versicherer für Transaktionen von Stewart im Vereinigten Königreich, Europa und Australien, gibt die Erweiterung seiner Londoner Geschäftsstelle bekannt. Das neue Büro befindet sich in 11 Haymarket, London. Zusätzlich zu den neuen Büroräumen in London zog Stewart Anfang des Jahres in ein größeres Gebäude in Norwich um, womit der Versicherer zwei Standorte im Vereinigten Königreich und Niederlassungen in ganz Europa, darunter Mailand, Bukarest, Warschau und Prag, unterhält.

In einem weiteren Schritt, um dem Wachstum in dieser Region gerecht zu werden, kündigte Stewart die Aufnahme von zwei erfahrenen Mitgliedern in sein Team an, die sowohl seine Versicherungs- als auch Schadensabteilung verstärken.

Ferky Azib kam als Claims Counsel zu Stewart und bringt umfangreiche Prozesserfahrung mit, die sie in einer Reihe von nationalen Anwaltskanzleien, darunter zuletzt Dentons, gesammelt hat. Frau Azib ist Mitglied der Property Litigation Association und Ausschussmitglied bei Women in Property.

Michael Sawyerr verstärkt das Team als Senior Development Underwriter. Herr Sawyerr verfügt über mehr als sieben Jahre Erfahrung als Rechtstitelversicherer, wobei er sowohl bei Legal and Contingency Limited als auch First Title Insurance gearbeitet hat.

"Diese Erweiterung unseres Geschäfts spiegelt unser anhaltendes Engagement wider, unseren Kunden im Vereinigten Königreich und Europa einen hervorragenden Service zu bieten", sagte Steven Lessack, Group President von International Operations. "Mit dem Wachstum unseres Geschäfts in dieser Region wurde es notwendig, in diesen Bereich zu investieren, um sicherzustellen, dass wir weiterhin schnelle und angepasste Lösungen für Rechtstitelversicherungen anbieten können. Wir freuen uns sehr, dass wir unser europäisches Team um zwei herausragende Mitglieder als zusätzliche Ansprechpartner für unsere Kunden erweitert haben."

Stewarts Team ist bekannt für sein Wissen, unterstützende Technologie und die Fähigkeit, Rechtstitelversicherungen für eine Vielzahl von Immobilientransaktionen anzupassen. Das Unternehmen ist führend in Europa und hat sich mit lokaler Fachkompetenz und kundenspezifischen Versicherungen auf die Vereinfachung grenzüberschreitender Transaktionen sowie die Lösung marktspezifischer Probleme spezialisiert, um Kunden bei der effizienten und sicheren Abwicklung ihrer Transaktionen zu unterstützen.

Über Stewart Title Ltd.

Stewart Title Ltd. ist ein von der Financial Conduct Authority und Prudential Regulation Authority zugelassenes und kontrolliertes Rechtstitelversicherungsunternehmen. Als hundertprozentige Tochtergesellschaft der Stewart Title Guaranty Company ist Stewart Title Ltd. der Hauptversicherer von Transaktionen im Vereinigten Königreich sowie in Europa und Australien. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in London mit Vertretungen in ganz Großbritannien, in Europa und Australien. Stewart Title Ltd. bietet ein breites Spektrum an Rechtstitelversicherungsprodukten, um die Eigentumsübertragung und den Abschlussprozess zu rationalisieren und Kunden zu helfen, schwierige Situationen im Zusammenhang mit Rechtstiteln auf kreative Weise zu lösen. Weitere Informationen finden sich unter http://www.stewarttitlelimited.com.

Über Stewart

Stewart Information Services Corporation (NYSE-STC) ist ein weltweit agierendes Unternehmen für Immobiliendienstleistungen, das Produkte und Dienstleistungen über seine Direktvertriebsbüros, das Netzwerk von Stewart Trusted Providers und die Unternehmensgruppe anbietet. Von Eigentumsversicherungen für Wohn- und Gewerbeimmobilien und Abschluss- sowie Abrechnungsdienstleistungen bis hin zu spezialisierten Angeboten für die Hypothekenbranche, bieten wir umfassenden Service, umfassende Fachkompetenz und Lösungen an, die unsere Kunden für jede Immobilientransaktion benötigen. Bei Stewart glauben wir an den Aufbau starker Geschäftsbeziehungen und diese Partnerschaften bilden den Grundstein für jeden Abschluss, jede Transaktion und jedes Geschäft. Stewart. Real partners. Real possibilities.tm Weitere Informationen finden Sie unter http://www.stewart.com, melden Sie sich für den Stewart-Blog an unter http://blog.stewart.com oder folgen Sie Stewart auf Twitter @stewarttitleco.

Handelsmarken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

