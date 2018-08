Bielefeld (ots) - Donald Trump schwingt die große Sanktionskeule - und tausende Unternehmen kuschen vor dem US-Präsidenten und ziehen sich aus dem Iran zurück. Allerdings notgedrungen! Natürlich kann man den deutschen oder europäischen Managern keinen Vorwurf machen. Sie alle würden am liebsten überall auf der Welt Geschäfte machen. Niemand aber möchte sein meist deutlich größeres US-Engagement riskieren, nur um weiter im Iran mitzumischen. Das könnte ein Unternehmen im schlimmsten Fall in die Pleite führen. Und was tut die Politik? Wenig bis nichts. Die EU hat ein Abwehrgesetz beschlossen, damit europäische Unternehmen nicht unter US-Sanktionen leiden müssen. Brüssel, so die Theorie, will für Kosten und Verluste geradestehen. In der Praxis dürfte das Gesetz eher symbolischer Natur sein. Wer sich als Unternehmer darauf verlässt, ist verlassen. Verlierer der rigorosen Trump-Politik sind aber nicht nur europäische Unternehmen. Auch das iranische Volk wird die Folgen zu spüren bekommen. Viele Menschen dort sehen für sich keine Zukunft mehr in ihrer Heimat. Es ist beängstigend, welche Macht ein Mann allein hat.



