Gemessen an der Kaufkraft ist Wohnen in Österreich schwerer leistbar als in Deutschland - das gilt sowohl für Mieten als auch für Eigentum. Der Anteil der Mietkosten für eine 80 Quadratmeter große Wohnung am Jahresnettoeinkommen ist in Wien mit im Schnitt 56,3 Prozent höher als in München (54,5 Prozent), Berlin (46 Prozent) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...