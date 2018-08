Das "Handelsblatt" über den Handelskonflikt zwischen den USA und China:

"Amerika und Europa haben darauf vertraut, dass sich China im Zuge seiner wirtschaftlichen Entwicklung immer stärker dem westlichen Wirtschaftsmodell annähern und dann auch an dessen Spielregeln halten würde. Entsprechend naiv hat man geglaubt, die WTO wäre in der Lage, den chinesischen Drachen in Zaum zu halten. Das ist vermutlich der größte wirtschaftspolitische Trugschluss der vergangenen 20 Jahre mit gravierenden wirtschaftlichen, sozialen und politischen Folgen. Der wirtschaftliche Erfolg Chinas hat es den Kommunisten in Peking nicht nur erlaubt, ihre politische Diktatur aufrechtzuerhalten. Vielmehr konnte die chinesische Wirtschaft vom Staat geschützt und gesteuert in wichtigen Schlüsselindustrien wie der Solartechnologie, Elektromobilität, Biomedizin, Robotik und Künstlicher Intelligenz zu den etablierten Industrieländern aufschließen oder hat diese sogar schon überholt."/yyzz/DP/tos

