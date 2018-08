TOM TAILOR GROUP bestätigt positive Entwicklung: TOM TAILOR Marken wachsen stärker als Markt DGAP-News: TOM TAILOR Holding SE / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Halbjahresergebnis TOM TAILOR GROUP bestätigt positive Entwicklung: TOM TAILOR Marken wachsen stärker als Markt 08.08.2018 / 06:55 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Umsatz der TOM TAILOR Marken wächst (abzüglich des Umsatzrückgangs durch das RESET-Programm) im ersten Halbjahr um 1,2 Prozent auf 277,8 Mio. EUR, während die deutsche Textilbranche im Durchschnitt um 2 Prozent geschrumpft ist - Berichtete Rohertragsmarge steigt im gesamten Konzern um 4,3 Prozentpunkte auf 60,8 Prozent - BONITA steigert nach herausforderndem Jahresbeginn den Umsatz (abzüglich des Umsatzrückgangs durch das RESET-Programm) im zweiten Quartal um 1,4 Prozent auf 69,6 Mio. EUR und verbessert die berichtete Rohertragsmarge auf 72,4 Prozent - Deutliche Steigerung des Operativen (+37,9%) und Free Cashflows (+24,4%) im zweiten Quartal - Vorstand bekräftigt Prognose für das laufende Geschäftsjahr Hamburg, 08. August 2018. Die TOM TAILOR GROUP konnte mit ihren TOM TAILOR Marken im ersten Halbjahr 2018 erneut stärker als der Markt wachsen. Während der deutsche Modemarkt im Durchschnitt in den vergangenen sechs Monaten um 2 Prozent geschrumpft ist, konnte das Hamburger Modeunternehmen den Umsatz seiner TOM TAILOR Marken um 1,2 Prozent auf 277,8 Mio. EUR (H1 2017 abzüglich des Umsatzrückgangs durch das RESET-Programm: 274,5 Mio. EUR) steigern. Zwar sank der Gesamtumsatz der Gruppe - vor allem aufgrund von technischen Startschwierigkeiten der neuen E-Shops zu Jahresbeginn sowie des schwachen ersten Quartals für BONITA - leicht um 1,0 Prozent auf 399,3 Mio. EUR (H1 2017 abzüglich des Umsatzrückgangs durch das RESET-Programm: 403,4 Mio. EUR), gleichzeitig stieg jedoch die berichtete Rohertragsmarge auf 60,8 Prozent an (H1 2017: 56.5%). Der berichtete absolute Rohertrag sank im gleichen Zeitraum aufgrund der Schließungseffekte von RESET auf 242,9 Mio. EUR (H1 2017: 252,0 Mio. EUR). Dafür beschleunigte sich das Umsatzwachstum im Bereich E-Commerce gegenüber dem ersten Quartal um 24 Prozentpunkte. Und auch BONITA kann nach einem schwachen ersten Quartal im zweiten Quartal 2018 erstmalig wieder einen Umsatzanstieg von 1,4 Prozent auf 69,6 Mio. EUR (Q2 2017 abzüglich des Umsatzrückgangs durch das RESET-Programm: 68,6 Mio. EUR) bei einem gleichzeitigen Anstieg der berichteten Rohertragsmarge auf 72,4 Prozent (Q2 2017: 70,9%) verzeichnen. "Die ersten sechs Monate des Jahres 2018 waren insgesamt herausfordernd. Nach einem für uns nicht zufriedenstellenden ersten Quartal stimmen uns die Ergebnisse des zweiten Quartals aber zuversichtlich - auch wenn wir noch nicht dort angekommen sind, wo wir hinwollen", erläutert Dr. Heiko Schäfer, CEO der TOM TAILOR GROUP. "Wir gehen nach dem insgesamt soliden ersten Halbjahr deshalb nach wie vor davon aus, dass wir die von uns gesteckten Ziele für 2018 erreichen werden und dass wir für die darauffolgenden Jahre sehr gut aufgestellt sind." TOM TAILOR Wholesale steigert Profitabilität und EBITDA Im Segment Wholesale lag der Umsatz im zweiten Quartal mit 70,3 Mio. EUR -1,5 Prozent unter dem Vorjahresquartal (Q2 2017 abzüglich des Umsatzrückgangs durch das RESET-Programm: 71,4 Mio. EUR), dessen Umsatz vor allem auf Grund von intensiven Altwarenverkäufen stark war. Gleichzeitig stieg die berichtete Rohertragsmarge auf 54,7 Prozent (Q2 2017: 45,7%) und das berichtete EBITDA wuchs um 9,8 Prozent auf 6,7 Mio. EUR (Q2 2017: 6,1 Mio. EUR) an. TOM TAILOR Retail behauptet sich gegen den Markt Im Segment Retail konnte sich TOM TAILOR gegen den Negativtrend auf dem deutschen Markt behaupten und zeigt mit einem Anstieg des Umsatzes von 0,3 Prozent auf 69,6 Mio. EUR (Q2 2017 abzüglich des Umsatzrückgangs durch das RESET-Programm: 69,4 Mio. EUR) ein kleines Wachstum. Gleichzeitig konnte die berichtete Rohertragsmarge auf 65,2 Prozent (Q2 2017: 63,6%) gesteigert werden, auch wenn der berichtete absolute Rohertrag aufgrund der Schließungseffekte von 48,0 Mio. EUR im zweiten Quartal 2017 auf 45,4 Mio. EUR in 2018 gesunken ist. Das berichtete EBITDA verringerte sich aufgrund des gesunkenen absoluten Rohertrages von 7,3 Mio. EUR auf 5,7 Mio. EUR. E-Commerce Trendwende unter neuem Management Vor allem technische Anlaufschwierigkeiten der neuen E-Commerce-Plattform und System-Architektur hatten zu einem schwachen ersten Quartal im digitalen Handel geführt. Unter einem neuen Management konnte dieser Trend im zweiten Quartal gewendet werden. So konnte der E-Commerce im Vergleich zum ersten Quartal um 24 Prozentpunkte zulegen und das zweite Quartal mit einem Wachstum von rund 4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr abschließen. Ein klarer Fokus auf die Verbesserung der Systemzuverlässigkeit und -geschwindigkeit sowie des Nutzererlebnisses waren die Treiber hinter dieser Entwicklung und haben es dem Unternehmen letztendlich ermöglicht, in den Aufbau des Kundenstamms zu investieren. BONITA erstmals wieder mit Umsatzwachstum Nach einem schwachen ersten Quartal konnte BONITA im zweiten Quartal den Umsatz erstmals wieder um 1,4 Prozent auf 69,6 Mio. EUR (Q2 2017 abzüglich des Umsatzrückgangs durch das RESET-Programm: 68,6 Mio. EUR) steigern. Auch wenn der absolute berichtete Rohertrag aufgrund von RESET-Effekten von 51,8 Mio. EUR im zweiten Quartal 2017 auf 50,4 Mio. EUR in 2018 gesunken ist, konnte die berichtete Rohertragsmarge auf 72,4 Prozent gesteigert werden (Q2 2017: 70,9). Das EBITDA stieg im gleichen Zeitraum um 19,8 Prozent von 8,6 Mio. EUR auf 10,3 Mio. EUR an. Starker Anstieg des Operativen und Free Cashflows Erneut konnte die TOM TAILOR GROUP auch den Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit im zweiten Quartal deutlich auf 35,7 Mio. EUR (Q2 2017: 25,9 Mio. EUR) steigern. Die Steigerung liegt vor allem am Rückgang im Net Working Capital begründet. Der Free Cashflow verbesserte sich im gleichen Zeitraum auf 27,7 Mio. EUR (Q2 2017: 22,2 Mio. EUR). Die insgesamt positive Entwicklung des Free Cashflow senkte die Nettoverschuldung zum 30. Juni 2018 auf 136,7 Mio. EUR (31. März 2018: 161,1 Mio. EUR). "Angesichts der deutlich verbesserten Finanzkennzahlen im zweiten Quartal, blicken wir insgesamt auf ein zwar turbulentes und von Höhen und Tiefen geprägtes, am Ende für uns aber durchaus zufriedenstellendes erstes Halbjahr", fasst Thomas Dressendörfer, Finanzvorstand der TOM TAILOR Holding SE, zusammen. "Die Steigerungen vor allem im E-Commerce und bei BONITA zeigen, dass wir die für den Transformationsprozess, in dem wir uns befinden, nicht ungewöhnlichen Probleme schnell erkennen und vor allem abstellen können. Deshalb blicken wir insgesamt positiv auf das zweite Halbjahr." Gesamtjahresprognose bestätigt Im Geschäftsjahr 2018 strebt die TOM TAILOR GROUP an, die mit den RESET-Maßnahmen zu erwartenden leichten Umsatzrückgänge durch ein profitables Wachstum in den Kernmärkten und einzelnen Wachstumsmärkten wie Russland und Südosteuropa teilweise zu kompensieren. Damit wird ein moderater Anstieg der EBITDA-Marge gegenüber dem Vorjahr prognostiziert, wobei ein Upgrade der digitalen Infrastruktur und Analytik-Fähigkeiten diese Entwicklung unterstützen sollen. KENNZAHLEN TOM TAILOR GROUP in EUR Mio. Q2 Q2 Verän- H1 2018 H1 2017 Verän- 2018 2017 de- de- rung rung rela- rela- tiv tiv Umsatz 209,5 227,4 - 7,8 399,3 446,3 - % 10,5 % TOM TAILOR Retail 69,6 75,4 - 7,7 126,8 140,2 - 9,6 % % TOM TAILOR Wholesale 70,3 78,8 - 151,1 166,3 - 9,2 10,8 % % BONITA 69,6 73,1 - 4,7 121,4 139,7 - % 13,1 % Umsatzanteil (in %) TOM TAILOR Retail 33,2 33,2 31,8 31,4 TOM TAILOR Wholesale 33,5 34,7 37,8 37,3 BONITA 33,2 32,1 30,4 31,3 Rohertrag 134,2 135,8 - 1,2 242,9 252,0 - 3,6 % % Rohertragsmarge (in 64,1 59,7 60,8 56,5 %) EBITDA 22,7 21,9 3,2 % 26,8 30,7 - 12,7 % EBITDA-Marge (in %) 10,8 9,7 6,7 6,9 EBIT 13,2 13,4 - 1,3 8,0 11,8 - % 31,8 % EBIT-Marge (in %) 6,3 5,9 7,1 % 2,0 2,6 - 23,8 % Periodenergebnis 10,6 6,6 61,0 2,0 0,1 > 100 % % Ergebnis je Aktie 0,26 0,17 52,9 0,01 - 0,04 > 100 (in EUR) % % Cashflow aus der 35,7 25,9 37,9 4,1 22,2 operativen % Geschäftstätigkeit 30.06.2018 31.12.2017 Bilanzsumme 664,6 646,3 2,8 % Eigenkapital 224,2 213,0 5,3 % Eigenkapitalquote 33,7 32,9 (in %) Liquide Mittel 24,0 24,2 - 0,7 % Nettoverschuldung 136,7 113,3 20,7 % Verschuldungsgrad 61,0 53,2 (Gearing) (in %) Mitarbeiter 6.094 6.071 0,4 % (Stichtag) Allgemeiner Hinweis: Als Folge des Ausweises gerundeter Werte können einzelne Summen von der Summe ihrer Einzelpositionen abweichen. Über die TOM TAILOR GROUP Die TOM TAILOR GROUP fokussiert sich als international tätiges, vertikal ausgerichtetes Modeunternehmen auf sogenannte Casual Wear und bietet diese im mittleren Preissegment an. Ein umfangreiches Angebot an modischen Accessoires erweitert das Produktportfolio. Das Unternehmen deckt mit seinen Marken TOM TAILOR und BONITA die unterschiedlichen Kernsegmente des Modemarkts ab. Die Marke TOM TAILOR wird durch die Segmente Retail und Wholesale vertrieben, also sowohl durch eigene Monolabel-Geschäfte als auch durch Handelspartner. Hierzu zählen 451 TOM TAILOR Filialen sowie 183 Franchise-Geschäfte, 2.474 Shop-in-Shops und 7.029 Multi-Label-Verkaufsstellen. Damit ist die Marke in 30 Ländern präsent. BONITA verfügt über 791 eigene Retail-Geschäfte sowie über 60 Shop-in-Shop Flächen. Darüber hinaus können die Kollektionen beider Marken über die jeweiligen eigenen Online-Shops bezogen werden. 