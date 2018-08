Elon Musk hat offenbar genug vom Auf und Ab an der Börse - und will Tesla vom Aktienmarkt nehmen. Die Orientierung an Quartalsergebnissen passe nicht zu den langfristigen Zielen des Unternehmens. Der Aktienkurs reagierte heftig auf die Nachricht - zwischenzeitlich wurde gar der Handel ausgesetzt. Für eine Überraschung ist Elon Musk immer gut. Der Tesla-CEO ...

Den vollständigen Artikel lesen ...