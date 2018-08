First Sensor erhält IATF 16949-Zertifikat für die Automobilindustrie DGAP-News: First Sensor AG / Schlagwort(e): Sonstiges First Sensor erhält IATF 16949-Zertifikat für die Automobilindustrie 08.08.2018 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. First Sensor erhält IATF 16949-Zertifikat für die Automobilindustrie Sensorik-Spezialist schafft Grundlage für weiteres Wachstum im Zielmarkt Mobility Die First Sensor AG, Entwickler und Hersteller von Standardprodukten und kundenspezifischen Sensorlösungen im Wachstumsmarkt Sensorik, erhält für ihre beiden Tochtergesellschaften in Dresden und ihren Standort in Berlin-Oberschöneweide jeweils IATF 16949-Zertifikate und sichert damit die Grundlage für weiteres Wachstum im Zielmarkt Mobility. Die Zertifizierungen belegen, dass der Sensorik-Spezialist die hohen Qualitätsstandards der Automobilindustrie gewährleistet, wenn es darum geht, Visionen vom autonomen Fahren und der grünen Mobilität Realität werden zu lassen. "Mit unseren APDs für die LIDAR-Technologie, unseren Kameras für Fahrassistenzsysteme und unseren Drucksensoren für energiesparende Fahrzeuge verfügen wir über ein hochattraktives Produktportfolio für die Automobilindustrie. Mit den Zertifizierungen nach IATF 16949 haben wir nun die Grundlage gelegt, über diese Produkte und Lösungen mit bestehenden und neuen Kunden zu wachsen", so Dr. Dirk Rothweiler, CEO der First Sensor AG. Die jeweils drei Jahre gültige IATF-Zertifizierung wird in der gesamten Lieferkette der Automobilindustrie angewendet. Ziel des IATF-Standards ist es, die Qualität des Managementsystems stetig zu verbessern und die Prozesse stabil und effizient zu gestalten, um die Kundenzufriedenheit in der Automobilindustrie zu erhöhen. Fehler und Risiken im Produktionsprozess und der Lieferkette sollen vermieden beziehungsweise frühzeitig erkannt, ihre Ursachen beseitigt und wirksame Korrektur- und Verbesserungsmaßnahmen eingeführt werden. 2017 hat First Sensor im Zielmarkt Mobility 44,5 Mio. Euro erwirtschaftet, das entspricht einem Anteil von 30 Prozent am Gesamtumsatz des Unternehmens. Mit dem Start der Serienproduktion der "Blue Next"-Kamerafamilie zu Beginn dieses Jahres hat sich die First Sensor Mobility GmbH eine Liefervereinbarung für einen international tätigen Tier-1-Zulieferer von Fahrassistenzsystemen bis 2022 gesichert. Im Bereich LIDAR bemustert First Sensor aktuell verschiedene Unternehmen, mit einer neuen Generation von APDs. Die LIDAR-Technologie ist ein entscheidender Baustein für das autonome Fahren. Außerdem hat First Sensor bereits im letzten Jahr eine Anschluss-Liefervereinbarung über Hochdrucksensoren für elektrohydraulische Lenkungen mit einem US-amerikanischen Tier-1-Zulieferer von 2019 bis 2024 abgeschlossen. Die Systeme, die sich im Vergleich zu rein hydraulischen Lenkungen durch einen geringeren Kraftstoffverbrauch auszeichnen, werden in Pick-Up-Fahrzeugen eines global operierenden Automobilkonzerns verbaut. Über First Sensor AG Im Wachstumsmarkt Sensorik entwickelt und produziert First Sensor Standardprodukte und kundenspezifische Lösungen für die stetig zunehmende Zahl von Anwendungen in den Zielmärkten Industrial, Medical und Mobility. Basierend auf bewährten Technologieplattformen entstehen Produkte vom Chip bis zum komplexen Sensorsystem. Trends wie Industrie 4.0, autonomes Fahren oder die Miniaturisierung der Medizintechnik werden das Wachstum zukünftig überproportional beflügeln. First Sensor wurde 1991 in Berlin gegründet und ist seit 1999 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert [Prime Standard WKN: 720190 ISIN: DE0007201907 SIS]. Weitere Informationen: www.first-sensor.com. Disclaimer Aussagen in diesem Bericht, die sich auf die zukünftige Entwicklung beziehen, basieren auf unserer sorgfältigen Einschätzung zukünftiger Ereignisse. Die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens können von den geplanten Ergebnissen erheblich abweichen, da sie von einer Vielzahl von Markt- und Wirtschaftsfaktoren abhängen, die sich teilweise dem Einfluss des Unternehmens entziehen. Druckfähiges Bildmaterial http://www.first-sensor.com/de/unternehmen/presse/bildarchiv Die Bildrechte hält die First Sensor AG. Bei Verwendung bitten wir Sie um einen Hinweis darauf. Sollten Sie weiteres Material benötigen, kontaktieren Sie uns gerne. 08.08.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: First Sensor AG Peter-Behrens-Straße 15 12459 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 63 99 23-760 Fax: +49 (0)30 63 99 23-719 E-Mail: ir@first-sensor.com Internet: www.first-sensor.com ISIN: DE0007201907 WKN: 720190 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 711753 08.08.2018

ISIN DE0007201907

AXC0066 2018-08-08/08:00