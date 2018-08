Morphosys und die chinesische I-Mab Biopharma ("I-Mab"), die sich auf die Entwicklung innovativer Biopharmazeutika zur Behandlung von Krebs- und Autoimmunerkrankungen konzentriert, haben gekannt gegeben, dass der Partner I-Mab bei der nationalen chinesischen Medizinbehörde (China National Drug Administration, CNDA) für den Wirkstoff TJ202/MOR202 einen Antrag auf Zulassung zur klinischen Prüfung (investigational new drug application, IND) eingereicht hat. TJ202/MOR202 ist ein gegen CD38 gerichteter, humaner monoklonaler Antikörper, der in China zur Behandlung des multiplen Myeloms (Knochenmarkkrebs) klinisch erprobt werden soll, so Morphosys in einer Mitteilung.

