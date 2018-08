Für Daimler (WKN: 710000) lief es in diesem Jahr bislang alles andere als rund. Per Ende Juli ist die Aktie bereits um ca. 19 % eingebrochen, was vor allem an dem schwelenden Handelskonflikt sowie dem Abgasskandal gelegen haben könnte. Die zuletzt gemeldeten schwächeren Quartalszahlen konnten das Ruder natürlich auch nicht herumreißen. Doch es gibt den einen oder anderen Kandidaten, bei dem es in diesem Jahr deutlich besser lief. Werfen wir in diesem Sinne einen Blick auf die DAX-Aktien Münchener Rück, Beiersdorf und RWE, die allesamt deutlich besser performten, ehe wir überlegen, was wir vielleicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...