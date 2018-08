Tesla-Chef Elon Musk erwägt nach eigenen Angaben, den Elektroauto-Pionier von der Börse zu nehmen. Zu entnehmen war dies einer Twitter-Meldung von ihm persönlich. Dabei brachte er einen Preis von 420 $ je Aktie ins Spiel, was einen Aufschlag von fast 23 % zum Schlusskurs vom Montag bedeuten würde. Die Finanzierung eines solchen Vorhabens sei gesichert, erklärte er. Jedoch: Eine endgültige Entscheidung ist noch nicht gefallen. Musk selbst hält 20 % an dem Unternehmen.



Was wäre die Folge eines solchen Schrittes? Zum einen würde Tesla damit aus dem Schweinwerfer der Wall Street genommen. Zugleich würden aber auch seine Möglichkeiten zur Kapitalbeschaffung beschränkt. Es wäre die größte Transaktion, ein Unternehmen von der Börse zu nehmen. Damit die derzeit beteiligten Investoren bei Tesla bleiben, auch wenn das Unternehmen von der Börse genommen wird, soll ein spezieller Fonds geschaffen werden.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info