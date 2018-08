Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Heidelberger Druck nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 4 Euro belassen. Der Druckmaschinenhersteller habe ein starkes erstes Geschäftsquartal hinter sich, schrieb Analyst Alexander O'Donoghue in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Gesamteindruck sei positiv und zeuge von den Fortschritten, die das Geschäft in den vergangenen Monaten gemacht habe./ck/ag Datum der Analyse: 07.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0018 2018-08-08/08:59

ISIN: DE0007314007