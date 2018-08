nsere bärische Haltung auf die chinesische Unternehmensgruppe Alibaba Group haben wir in unserer letzten Analyse von Mitte Juli nochmals bekräftigt. In der Zwischenzeit sah es danach aus, als ob die Bullen das Zepter an sich reißen würden, doch der Ausbruchsversuch vom 25. Juli erwies sich als klassische Bullenfalle.

Den vollständigen Artikel lesen ...