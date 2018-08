Monument Mining Ltd. berichtet signifikanten Bohrabschnitt von ANA, Projekt Burnakura in Western Australia DGAP-News: Monument Mining Ltd. / Schlagwort(e): Bohrergebnis/Research Update Monument Mining Ltd. berichtet signifikanten Bohrabschnitt von ANA, Projekt Burnakura in Western Australia 08.08.2018 / 09:39 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Vancouver, British Columbia, Kanada. 7. August 2018. Monument Mining Limited (Frankfurt: WKN A0MSJR; TSX-V: MMY) ("Monument" oder das "Unternehmen") veröffentlicht die Ergebnisse einer 309m tiefen Kernbohrung mit RC-Vorbohrung auf der Lagerstätte Alliance und New Alliance ("ANA"). Diese Bohrung wurde im Rahmen eines der drei auf der Liegenschaft Burnakura durchgeführten Bohrprogramme niedergebracht, die am 8. Mai 2018 bekannt gegeben wurden. Alle drei Bohrprogramme wurden im Juni 2018 abgeschlossen. Die Analysenergebnisse sind vor Kurzem eingetroffen und die restlichen Ergebnisse der Programme einschließlich des NOA 7/8 Tiefenexplorationsprogramms und des Burnakura Shallow-Oxide-Programms (Erkundung des in geringer Tiefe lagernden Oxidmaterials für den Tagebau) werden noch bearbeitet und müssen dem Markt erst bekannt gegeben werden. Alle Abbildungen und Tabellen sind in der originalen englischen Pressemitteilung zu sehen. Zusammenfassung der Tiefbohrungsergebnisse aus ANA - Hochgradige Vererzung wurde über 170m in Fallrichtung der bekannten Vererzung auf ANA durchteuft. - Bohrung 18RCDDH10 durchteufte 1,3m mit 26,8 g/t Au (zwischen 194m und 195,3m Bohrtiefe) (Abbildung 1). - Es wurde gezeigt, dass sich der günstige die Goldvererzung kontrollierende Horizont der Banded Iron Formation ("BIF", gebänderte Eisenformation) in der Tiefe fortsetzt. Abbildung 1 in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt: Analysenergebnisse aus Bohrung 18RCDDH10 (Gehalte in g/t Au). Tiefbohrprogramme Alliance und New Alliance Die Lagerstätte ANA (im "NI 43-101 konformen technischen Bericht: Updated Mineralressources, Burnakura Gold Project, Western Australia, Australia, Juli 2018" (der "NI 43-101 konforme technische Bericht") eingeschlossen) wird durch die BIF-Horizonte tektonisch kontrolliert. Der goldreiche Quarzgang entwickelt sich häufig im Hangenden der BIF und bildet einen tafelförmigen 1 bis 3m mächtigen hochgradigen Erzgang mit einem innerhalb der BIF ausgeprägten niedrighaltigen Hof. In der Vergangenheit wurde die Lagerstätte ANA seit Anfang der 1900er-Jahre im Tagebau- und Untertagebauverfahren abgebaut. Historische Aufzeichnungen des State Mine Engineer Record des australischen Bundesstaates Western Australia zeigen, dass unter Tage über 23.000 Unzen Gold bei einem Gehalt von im Durchschnitt 41,2 g/t produziert wurden. Zwischen 1989 und 1997 wurden im Tagebauverfahren 30.000 Unzen Gold bei einem Gehalt von im Durchschnitt 3,5 g/t Au produziert, wie im NI 43-101 konformen technischen Bericht: Updated Mineralressources, Burnakura Gold Project, Western Australia, Australia, Juli 2018, von SRK angegeben. Die BIF, die die Vererzung kontrolliert, fällt laut Projektion nach Osten ein. Die Bohrung 18RCDDH10 überprüfte diesen günstigen Horizont ungefähr 170m unter der bekannten Vererzung (Abbildung 2) und eine hochgradige Vererzung (1,3m mit 26,8 g/t, ungefähre wahre Mächtigkeit der Vererzung) wurde beinahe exakt dort durchteuft, wo vorhergesagt. Dies zeigt, dass die Vererzung sehr durchgehend und vorhersagbar ist. Siehe Tabelle 1 für Einzelheiten der Bohrung und Tabelle 2 für Analysenergebnisse. Tabelle 1 in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt: Einzelheiten der Bohrung 18RCDDH10. Tabelle 2 zeigt: Analysenergebnisse der Bohrung 18RCDDH10. Probennummer Bohrung Von (m) Bis (m) Länge (m)* Au (g/t) Probentyp 18MDD0264 18RCDDH10 192 193 1,0 0,02 Bohrkern 18MDD0265 18RCDDH10 193 194 1,0 0,01 Bohrkern 18MDD0266 18RCDDH10 194 195,3 1,3 26,8 Bohrkern 18MDD0268 18RCDDH10 195.3 196 0,7 1,0 Bohrkern 18MDD0269 18RCDDH10 196 197 1,0 0,31 Bohrkern 18MDD0270 18RCDDH10 197 198 1,0 0,02 Bohrkern 18MDD0271 18RCDDH10 198 199 1,0 0,02 Bohrkern *ungefähre wahre Mächtigkeit Am Ende der Bohrung wurde eine Zunahme der Alterationsintensität protokolliert, was einen erhöhten Flüssigkeitsdurchsatz andeutet, der ein gängiger Vektor zur Vererzung ist. Das Potenzial für weitere sich wiederholende parallele Vererzungslinien wird mittels geplanter Nachfolgebohrungen untersucht werden. Abbildung 2 zeigt: ANA Profilschnitt, der neue Kernbohrungsabschnitte zeigt. Zukünftiger Plan: Ein anfängliches Explorationsziel wurde basierend auf der Kenntnis der aktuellen Mineralressourcen zusammen mit den Ergebnissen des neuen Abschnitts in der Tiefe skizziert. (Abbildung 3). Abbildung 3 zeigt: Schrägansicht, welche die Lage von 18RCDDH10 und die Erweiterungen der Explorationszielzone zeigt. Monument ist ermutigt und glaubt, dass eine erweiterte Vererzung mittels weiterer Bohrungen entlang dieses aussichtsreichen BIF-Horizonts in der Explorationszielzone schnell abgegrenzt werden kann. Monument ist begeistert, das durch weitere Nachfolgebohrungen abzugrenzen, was nach Ansicht Monuments eine sehr einfache und kontinuierliche hochgradige Struktur ist. Ein Bohrprogramm wird zurzeit entwickelt, um diese Gelegenheit weiter zu verfolgen und um die Kontinuität der bekannten Vererzung und mögliche Wiederholungen in der Tiefe zu testen. Die wissenschaftliche und technischen Information in dieser Pressemitteilung wurde von Mark Lynch-Staunton, MCSM, MAIG, B.Sc. Hons Exploration Geology, M.Sc Mining Geology zusammengestellt. Roger Stangler, MEng, MAusIMM, MAIG, hat diese Zusammenstellung betreut und zugelassen. Er ist gemäß NI 43-101 Standards eine qualifizierte Person. Beide sind bei Monument Mining Limited beschäftigt. Über Monument Mining Monument Mining Limited (Frankfurt: WKN A0MSJR; TSX-V: MMY) ist ein etablierter kanadischer Goldproduzent, der die Selinsing-Goldmine in Malaysia besitzt und betreibt. Das erfahrene Managementteam setzt sich für das Wachstum des Unternehmens ein und avanciert mehrere Explorations- und Entwicklungsprojekte, einschließlich des Kupfer-Eisen-Projekts Mengapur im malaysischen Bundesstaat Pahang und der Murchison-Goldprojekte im Gebiet Murchison in Western Australia, die Burnakura, Gabanintha und Tuckanarra umfassen. Das Unternehmen beschäftigt ungefähr 190 Mitarbeiter in beiden Regionen und setzt sich für die höchsten Standards beim Umweltmanagement, bei der Sozialverantwortung und der Gesundheit sowie der Sicherheit seiner Angestellten und der umliegenden Gemeinden ein. 