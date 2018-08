Die fortgesetzte weltweite Verbreitung von Flexcel NX Platten ist laut Kodak ein Beleg für den Bedarf der Industrie an Verpackungen in höherer Qualität mit kostengünstigeren und effizienteren Produktionsprozessen. Viele Kunden machen sich die Fähigkeiten der Platten zunutze, um ihr Wachstum durch die Verlagerung von Tief- und Offsetdruckaufträgen in den Flexodruck zu fördern und ihren Markenkunden Vorteile hinsichtlich Qualität, Kosten und Time-to-Market (Produkteinführungszeit) zu bieten.

Mit den Preisen zeichnet Kodak Verpackungen aus, die in herausragender Qualität produziert wurden und in mindestens zwei der folgenden Kategorien mit Innovationsstärke überzeugen:

Anwendung von kreativem Grafikdesign;

Konversion/Produktionsverlagerung von anderen Druckverfahren;

Effizienz des Druck-Produktionsablaufs;

Engagement

