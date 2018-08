Golden Reign Resources Ltd. und Marlin Gold Mining Ltd. meldeten gestern, dass die beiden Unternehmen bezüglich des bereits im Mai angekündigten Zusammenschlusses nun eine bindende Vereinbarung getroffen haben. Im Rahmen der Fusion wird Golden Reign alle ausstehenden und ausgegebenen Aktien von Marlin aufkaufen und dabei je 0,5138 eigene Aktien für jede Marlin-Aktie ausgeben. Darüber hinaus wird Marlin rund 18,15 Mio. Aktien von Golden Reign, die sich derzeit im Besitz von Marlin befinden, an seine Anteilseigner verteilen. Insgesamt werden die Aktionäre damit 0,616 Golden-Reign-Aktien für jede Marlin-Aktie erhalten.



Infolge der Transaktion werden Marlin und verschiedene Tochtergesellschaften von Marlin zu hundertprozentigen Tochtergesellschaften von Golden Reign. Das neu aus der Fusion hervorgegangene Unternehmen soll anschließend in Mako Mining Corp. umbenannt werden.



Voraussetzung für die Transaktion ist eine Umstrukturierung von Marlin, im Zuge derer das Unternehmen sein Gold- und Silberprojekt Commonwealth verkauft und sein Royalty-Portfolio auf Sailfish Royalty Corp. überträgt, um schuldenfrei zu werden.



Die Aktionäre aller beteiligten Unternehmen müssen den Transaktionen noch zustimmen.



© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de