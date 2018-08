voestalpine: Jetzt folgt der Hauptgang!

Während Anleger auf die Bekanntgabe der neuesten Geschäftszahlen bei der voestalpine (WKN: 897200 / ISIN: AT0000937503) warteten, hielt der österreichische Stahl- und Technologiekonzern sie mit anderen Meldungen bei Laune. Zum Beispiel zu den Fortschritten beim Bau des ersten Stahlwerks in Europa seit 40 Jahren. Doch nun war der Hauptgang an der Reihe. Und der hatte es in sich.

Nach einem starken Geschäftsjahr 2017/18 (Ende März), fiel auch der Auftakt in das Geschäftsjahr 2018/19 sehr gut aus. Im ersten Quartal (Ende Juni) wurde ein neuer Umsatzrekord verzeichnet. Dagegen verringerte sich das Betriebsergebnis (EBIT) leicht. Die Prognose wurde von Managementseite jedoch bestätigt.

