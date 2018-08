Ist Elon Musk jetzt völlig wahnsinnig? Oder meint er es wirklich ernst? Auf jeden Fall weiß er, wie man es schafft mit einem einzigen Tweet den Aktienkurs der eigenen Firma hochzutreiben. Einfach unglaublich. Da schreibt Musk doch gestern Abend einfach, dass er vor habe die Tesla-Aktie komplett von der Börse zu nehmen, also quasi das Gegenteil eines Börsengangs. Die Firma würde als Aktiengesellschaft weiter existieren, und die Aktionäre könnten auch an Bord bleiben - nur wäre die Firma eben nicht mehr börsennotiert.

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured.

- Elon Musk (@elonmusk) August 7, 2018

Shareholders could either to sell at 420 or hold shares & go private

- Elon Musk (@elonmusk) August 7, 2018

Für alle, die nicht in der Aktie investiert bleiben wollen (das dürften die meisten sein), biete er einen Abkauf der Aktien zu 420 Dollar an, was ein Aufschlag von 43 Dollar gegenüber gestern Abend darstellt. Nach seinem Tweet wurde die Aktie erstmal vom Handel ausgesetzt. Niemand wusste so richtig, ob es sich mal wieder um einen "Scherz" ...

