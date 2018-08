Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Alstria Office nach Zahlen zum zweiten Quartal von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 13,50 auf 14 Euro angehoben. Die Resultate der Immobiliengesellschaft hätten keine größeren Überraschungen bereitgehalten, schrieb Analyst Thomas Neuhold in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das neue Anlagevotum reflektiere den Mangel an stärkeren Kurstreibern für die Aktie./edh/ajx Datum der Analyse: 08.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0056 2018-08-08/11:22

ISIN: DE000A0LD2U1