Pressemitteilung der FCR Immobilien AG:

FCR Immobilien AG veräußert Einzelhandelsmarkt in Triptis

Die FCR Immobilien AG, ein auf Einkaufs- und Fachmarktzentren mit attraktivem Renditepotenzial in Deutschland fokussierter Investor, verkauft den 2016 erworbenen Einzelhandelsmarkt in Triptis in Thüringen erfolgreich. Das Objekt verfügt über eine vermietbare Fläche von gut 1.000 m² und wurde im Jahr 1996 gebaut. Langfristiger Mieter ist die Rewe Group. Die Netto-Mietrendite der Immobilie beläuft sich insgesamt auf 11,6 % pro Jahr. Über den Verkaufspreis wurde Stillschweigen vereinbart.

