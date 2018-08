Von Matthias Goldschmidt

MÜNCHEN (Dow Jones)--Der Stellenabbau in der Konzernzentrale der Munich Re kommt gut voran. Das Ziel des Freiwilligenprogramms, 225 Vollzeitstellen abzubauen, "werden wir Stand heute nicht nur erreichen, sondern übererfüllen", sagte Vorstandschef Joachim Wenning bei einem Pressegespräch in München. 300 Personen hätten sich für das Programm entschieden. Über eine Ausweitung des Abbauziels werde zum jetzigen Zeitpunkt nicht nachgedacht.

Die Munich Re hatte im März bekanntgegeben, 900 Stellen abzubauen, die Hälfte davon in München. Der Abbau von 225 Stellen soll über die natürliche Fluktuation erreicht werden, der Rest über das Programm. Der Konzern will die Kosten in den Konzernfunktionen und in der Rückversicherung um 200 Millionen Euro brutto drücken. "Wir wollen ein wachsendes Geschäft mit niedrigeren Ressourcen betreiben", sagte Wenning.

Von Anfang an habe es den Anspruch gegeben, das "Qualitätsniveau der Belegschaft aufrechtzuerhalten", sagte Wenning. Das habe gut funktioniert, Management und Arbeitnehmergremien hätten an einem Strang gezogen. Dass sich mehr Mitarbeiter an dem Programm beteiligen als geplant, will Wenning aber nicht negativ verstanden wissen. Es sei "kein Indiz, dass jemand wegläuft".

Die Kosten für das Freiwilligenprogramm, das Ende des Monats ausläuft, bezifferte Finanzvorstand Jörg Schneider bei derselben Veranstaltung auf 116 Millionen Euro.

