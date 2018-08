Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Barclays nach einem Analystentreffen mit Finanzvorstand Tushar Morzaria auf "Buy" mit einem Kursziel von 239 Pence belassen. Die Abschreibungen der britischen Bank seien recht niedrig im ersten Halbjahr gewesen und dürften in der zweiten Jahreshälfte zunehmen, schrieb Analyst David Lock in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./edh/ajx Datum der Analyse: 08.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0070 2018-08-08/11:44

ISIN: GB0031348658