Technologien von Smiths Detection haben am 11./12.Juli die Sicherheitsoperationen im Rahmen des NATO-Gipfels in Brüssel unterstützt. Eine Reihe von Lösungen wurden von der Antiterror-Einheit der Europäischen Kommission und der belgischen Staatspolizei am Flughafen von Brüssel und an verschiedenen wichtigen Orten in der Stadt eingesetzt, um potentielle Bedrohungen in Form von Sprengstoff, Chemikalien und Strahlung zu erfassen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180808005291/de/

Smiths Detection Technology Deployed for NATO Summit Security (Photo: Business Wire)

Drei unterschiedliche Arten von Spurendetektoren kamen während des Gipfels zum Einsatz: TRACE-PRO zur Erfassung von Sprengstoff an Personen, Fahrzeugen und Oberflächen, chemische Detektoren LCD und das tragbare Desktopgerät IONSCAN 600, der Spuren sowohl von Sprengstoff als auch Betäubungsmittel aufspürt und identifiziert.

Tragbare RadSeeker- und HazMatID Elite-Systeme wurden ebenfalls verwendet, um bedrohliches Nuklearmaterial sowie flüssige und feste Chemikalien zu erfassen.

Der Gipfel in Brüssel fand zu einem entscheidenden Moment für die Sicherheit der Nordatlantischen Allianz statt. Es wurden wichtige Entscheidungen getroffen, um die Sicherheit in Europa weiter voranzutreiben, einschließlich der Stärkung von Abschreckungs-, Verteidigungs- und Stabilitätsmaßnahmen sowie des Kampfes gegen Terrorismus.

"Wir arbeiten seit mehreren Jahren mit der Europäischen Kommission zusammen und stellen Ausrüstung bereit, die dabei hilft, die Sicherheit von sensible Veranstaltungen sicherzustellen", erklärte Richard Thompson, Head of Market, Smiths Detection. "Als Teil des Programms der Kommission zur Erkennung von Bedrohungen werden unsere Lösungen regelmäßig bei verschiedenen Projekten in der Strafverfolgung und der Sicherung des Schienennetzes sowie bei Spitzenkonferenzen benutzt."

Als Teil der Initiative Protection of Public Spaces (Schutz von öffentlichen Räumen) der Europäischen Kommission haben die Bedrohungserfassungstests das Ziel, Ordnungskräfte mit den richtigen Werkzeugen auszustatten, um auf die steigende Zahl von Bedrohungen zu antworten. Gleichzeitig erhält Smiths Detection wertvolles Feedback von dem Einsatz vor Ort.

Ende

Smiths Detection

Smiths Detection, ein Teil der Smiths Group, ist global führend im Bereich der Bedrohrungserkennungs- und Kontrolltechnologien für Flughäfen, Häfen und Grenzen, die urbane Sicherheit und das Militär. Unsere Erfahrung und Geschichte von mehr als 40 Jahren als Vorreiter ermöglichen es uns, die Lösungen bereitzustellen, die notwendig sind, um die Gesellschaft vor Bedrohungen und illegalen Transporten von Sprengstoff, verbotenen Waffen, Schmuggelware, giftigen Chemikalien und Betäubungsmitteln zu schützen.

Unser Ziel ist einfach die Gewährleistung von Sicherheit, innerer Ruhe und Reisefreiheit, von denen die Welt abhängt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.smithsdetection.com oder folgen Sie uns auf:

LinkedIn unter www.linkedin.com/company/smiths-detection

YouTube unter www.youtube.com/user/smithsdetectiongroup

Twitter unter twitter.com/smithsdetection.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180808005291/de/

Contacts:

Smiths Detection

Media relations

Karen Kulinski

Global Marketing Director, Aviation

+49 (0)611 9412 422

karen.kulinski@smithsdetection.com