FRANKFURT (Dow Jones)--Die in Deutschland stationierten Piloten des Billigfliegers Ryanair werden am Freitag in einen 24-stündigen Streik treten. Der Ausstand werde am Freitagmorgen um 3.01 Uhr beginnen und am Samstagmorgen um 2.59 Uhr enden, teilte die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit mit. Betroffen seien alle Ryanair-Verbindungen aus Deutschland heraus.

Die Konzernführung in Dublin habe auch nach der Urabstimmung über den Streik in der vergangenen Woche "kein verbessertes Angebot" vorgelegt, hieß es zur Begründung. "Für die nun eingetretene Eskalation trägt alleine Ryanair die Verantwortung", erklärte VC-Präsident Martin Locher. Das Unternehmen habe jedwede Erhöhung der Personalkosten kategorisch ausgeschlossen und "zu keinem Zeitpunkt erkennen lassen, an welchen Stellen Spielräume zur Lösungsfindung bestehen".

Zeitgleich zur fliegenden Belegschaft in Deutschland werden am Freitag auch die Ryanair-Piloten in Belgien, Irland und Schweden streiken.

August 08, 2018 05:28 ET (09:28 GMT)

